Feriado nacional: cómo funcionarán los servicios municipales el próximo lunes en San Salvador

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó la modalidad de prestación de servicios municipales el día lunes 17 de junio, feriado nacional, con motivo de conmemorarse el Paso a la inmortalidad del General Don Martin Miguel de Guemes.

La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó a la población en general que los servicios de Transporte Alternativo, Ascensor Urbano y Estacionamiento Tarifado se desarrollarán según el siguiente detalle:

Transporte Alternativo: Prestará servicio con tarifa 2.

Transporte Urbano: Prestará servicios con unidades reducidas

Ascensores Urbanos: Funcionará desde las 08:00 hasta las 20:00 horas.

Estacionamiento Tarifado: Sin servicio.

La Dirección General de Higiene Urbana informó que el día 17 de junio de la recolección de residuos y barrido será de la siguiente manera:

Servicio prestado por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy

Recolección de Residuos Domiciliaria: Normal

Limpieza/Barrido: Servicio Reducido

Servicio Especial (Micro Basurales): Normal

Servicios de empresa Limsa:

Recolección de Residuos Domiciliaria: Normal

Recolección Comercial: Normal

Recolección Patógeno: Normal

Barrido: Micro Centro, ex-Terminal: Normal

Barrido Mecánico: Sin Servicio

Limpieza de Contenedores Municipales: Normal

Se solicita la colaboración de los vecinos a respetar los las y horarios de recolección de residuos, por cualquier consulta comunicarse al Teléfono 3883131807-3884145713

En cuanto al funcionamiento de los mercados , desde la Dirección, dependiente de la Secretaría de Gobierno, detallaron que el lunes 17 atenderán medio día

Finalmente, desde la Dirección de Cementerios informaron que los mismos estarán abiertos para visitas de 8 a 18 hs, y la administración atenderá de 8 a 13 hs.

Feriado nacional: ¿Estoy obligado a trabajar?

Cada feriado nacional, surge la duda de si se trabaja en los comercios. En este sentido, cada comercio tomará la decisión de abrir o no, pero cabe destacar que los empleados no están obligados a prestar tarea y no se podrá descontar el día en casa de no asistir.

En caso de trabajar, el empleador deberá pagar el doble de una jornada habitual más un franco compensatorio, según consta en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744.