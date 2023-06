Fiad, Giacoppo y Snopek, los senadores de Jujuy que terminan su mandato este año

La provincia de Jujuy renueva sus bancas en el Senado de la Nación este año . En las Paso de agosto se determinará a los candidatos que competirán en las generales de octubre.

Actualmente, hay dos espacios políticos con representación en la Cámara alta. Por una parte se encuentran Mario Fiad y Silvia Giacoppo, de Cambia Jujuy, y por el otro Guillermo Snopek, del peronismo.

Los tres terminan con su mandato en diciembre de este año. En el caso de Fiad, resultó electo diputado provincial en los comicios locales que tuvieron lugar el 7 de mayo, por lo que a partir del 10 de diciembre asumirá ese cargo.

Sobre el futuro político de Giacoppo no hay trascendidos. No formó parte de las listas de las elecciones provinciales y por el momento su nombre no se vinculó a la búsqueda de reelección para el Senado.

Snopek, por su parte, se postuló para gobernador de Jujuy, pero su candidatura fue impugnada por su lazo familiar con el gobernador Gerardo Morales (es el hermano de la esposa del mandatario local). Tras ello ocupó un lugar en las listas para convertirse en constituyente, pero no logró el número de votos para ingresar a la Convención.

HAY 4 FRENTES REGISTRADOS PARA COMPETIR EN LAS PASO

El 15 de junio venció el plazo para la presentación de alianzas en el marco del calendario electoral por los comicios nacionales 2023 en Argentina. En Jujuy , fueron cuatro los frentes que realizaron la solicitud de registro para formar parte de elecciones.

Lo confirmó a Canal 7 de Jujuy Manuel Álvarez del Rivero, el secretario del Tribunal Electoral Federal en la provincia. En cuando a los partidos que integran cada alianza, detalló:

Unión por la Patria: Partido Justicialista; Movimiento Político y Social Proyecto Sur; Partido Blanco de los Trabajadores; Arriba Jujuy; Partido Solidario; Partido de la Concertación - Forja y Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad

Cambia Jujuy: UCR; Pro; Encuentro Jujeño; Movimiento Integración y Desarrollo; Unir; Lyder y Partido Socialista

Hacemos por Nuestro País: Partido Demócrata Cristiano y Gana Jujuy

Izquierda y de los Trabajadores - Unidad: La Izquierda de los Trabajadores, Movimiento Socialista y de los Trabajadores y Partido Obrero

Álvarez del Rivero remarcó que “los frentes se encuentran habilitados para los cargos de distrito, que en el caso de Jujuy son senadores, diputados y parlamentarios por distrito regional”.

Con relación a la presentación de las listas de precandidatos, indicó que “se hace ante las juntas electorales partidarias, porque las Paso son primarias, elecciones donde las agrupaciones van a elegir a sus candidatos, por eso la ley fija que la presentación se haga en las juntas partidarias y una vez oficializadas a la Justicia Electoral”.