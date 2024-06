Fin de semana XXL: esperan que el turismo espontáneo mejore los porcentajes de ocupación hotelera en Jujuy

Si bien junio en Jujuy no es un mes de alta demanda turística, si lo suelen ser los fines de semana largos como los dos que vendrán en la segunda quincena de este mes. Sin embargo, esta vez las reservas turísticas no estarían dando indicios de una buena demanda para esos días.

Así lo indicó Santiago Carrillo, empresario turístico, miembro de la comisión directiva de la Unión de Empresarios de Jujuy e integrante de la mesa nacional de Came, quien advirtió que habrá movimiento pero es mucho menor a lo esperado. “Había mucha más expectativa del sector para estos fines de semana largo; al menos en relación a las reservas que hay hasta el momento no se nota que vaya a haber gran demanda” aseguró.

Reconoció que este mes no suele ser de mucha demanda, pero con los fines de semana XL se marcaba la diferencia. “La capacidad hotelera está con muchas reservas pero menos que en otros fines de semana largo que han sido de mucho movimiento, es decir, dentro de la temporada baja va a significar un impulso importante, pero habían muchas más expectativas” insistió.

Aun así no descartó que en días previos, a último momento algunos turistas decidan llegar a Jujuy; “ es muy probable que se dé el turismo espontáneo que decida en el momento trasladarse hasta la provincia sin reservas previas”.

Carrillo destacó la relevancia que está tomando el turismo de cercanía, proveniente de provincias de la región. “A partir de la pandemia se ha potenciado mucho la visita de turistas de la provincia de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, que se mueve en distancias relativamente cortas y eso está muy vigente ahora” señaló.

SITUACIÓN ECONÓMICA

Carrillo atribuyó esta baja demanda a la situación económica del país: “definitivamente esto tiene que ver con la crisis económica. Jujuy como destino se está posicionando muy bien en el país, dentro de los destinos emergentes, eso está claro; pero lamentablemente hoy la situación del país no ayuda” advirtió.

Respecto al tren solar de la Quebrada, consideró que es un atractivo turístico potenciador del destino, pero que al no estar todavía en pleno funcionamiento no motoriza al turismo como puede llegar a suceder en los próximos meses. “Al no estar comercialmente vigente todavía no está generando el movimiento que se espera tenga a futuro; por supuesto que hay mucha expectativa por la puesta en marcha del tren turístico por lo que esperamos que en estos meses pueda tener un mayor impacto en la actividad” dijo.