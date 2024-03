Fin de los subsidios de electricidad y gas en Jujuy: a quiénes se les quitarán los beneficios y desde cuándo

La nueva regulación de subsidios eléctricos y de gas natural en Argentina generará importantes modificaciones, afectando a las familias, incluyendo a Jujuy. La iniciativa, liderada por la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (CATHEDA), busca establecer criterios más precisos para determinar quiénes realmente necesitan la ayuda estatal.

En el caso de Jujuy y zonas cercanas, hogares en la región "Cálida (2)" podrían perder subsidios si superan los $160.000 en verano, según estimaciones de CATHEDA. Mientras tanto, familias en la región "Muy fría (6)", que incluye Tierra del Fuego y partes de Jujuy, tendrán un tope de ingresos de $2.876.000 al mes para mantener los subsidios.

Para la región más poblada, se estableció que el consumo promedio de gas es de 71 m³ mensuales y 165 kWh en electricidad para un hogar de 3 a 4 integrantes. Si los ingresos de ese grupo superan los $319.720 en diciembre, no recibirán subsidios, con montos que se ajustarán según la inflación y los salarios.

Vale aclarar que los montos se irán actualizando por la evolución de la inflación y los salarios, así como que estarán condicionados a que los usuarios no hayan comprado dólares o cualquier otra moneda extranjera en los últimos 3 meses; que no hayan realizado viajes al exterior si se tratan de países no limítrofes en los últimos 5 años; que no usen prepagas no vinculadas a sus empleos en relación de dependencia; y que no tengan un auto o moto con menos de 5 años de antigüedad, entre múltiples criterios de exclusión.

En las próximas semanas, la Secretaría de Energía finalizará los detalles del nuevo esquema que reemplazará la segmentación de tarifas, implementándolo en mayo. Esta medida busca optimizar la distribución de subsidios y asegurar que lleguen a quienes realmente los necesitan, considerando variables económicas y de consumo específicas de cada región.

Con información de Clarín