Finalizaron los comicios y estiman que el 66,8% del padrón asistió a las urnas

Una vez cerradas las puertas de los establecimientos en la provincia de Jujuy, se cerraron los actos electorales y se espera a que los electores que quedaron dentro de los establecimientos terminen de sufragar para comenzar con el recuento de votos.

Coronel Abel Jiménez, Jefe del RIM 20 de Jujuy, dialogó con Canal 7 e indicó que a las 17.30 horas ya contaban un porcentaje del padrón del 66,8%.

“Obviamente a las 18 horas se cerraron los comicios locales y sigue todavía el acto eleccionario adentro con la gente que quedó y por eso todavía no tenemos los porcentajes finales de cada uno de los subdistritos que conforman este distrito electoral”, explicó Jiménez.

Luego agregó que la jornada se llevó a cabo sin mayores inconvenientes: “Al principio con algunas demoras mínimas que tuvimos, pero todas subsanables pero el resto del día se llevó con total normalidad el resto del escrutinio”.

Participaron 1.538 efectivos: esto es personal de Ejército, Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía de la Provincial que estuvieron bajo el comando de Jiménez.

Elecciones PASO 2023: el valor de la multa por no ir a votar

La ley obliga a sufragar a todos los ciudadanos de entre 18 y 70 . El Código Electoral, en su artículo 125, prevé multas para aquellos que, sin justificación, no se acerquen a las urnas a emitir su voto el día de los comicios. Pero además de que quedaron desactualizadas en cuanto a su monto, el Estado no intima a los infractores a pagar las multas.

A su vez, el infractor, de no regularizar su situación, según el mismo Código, se vería inhabilitado para realizar “gestiones o trámites durante un (1) año ante organismos estatales”. Y el Código dice incluso que quienes figuren en el registro de infractores no podrán “ser designado[s] para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres (3) años a partir de la elección”.

Sin embargo, en la práctica el peso de la ley electoral no se hace sentir. En primer término, la inflación, corriendo al 119% interanual, ha socavado la fuerza punitoria de unos montos que datan de 2012. Las sanciones económicas por no votar recorren un espectro acotado y modesto: van desde los $50 hasta los $500.

En la página www.infractores.padron.gob.ar, de la Justicia Nacional Electoral, quien faltó a alguna de las últimas elecciones puede chequear si aparece como infractor, cuántas multas debe y a cuánto ascienden.

¿Cómo funcionan las sanciones económicas?

Si un elector, por caso, no fue a votar en las elecciones legislativas de 2017 y en los 60 días posteriores no justificó su ausencia (por motivos médicos o de distancia -mayor a 500 kilómetros-) aparecerá en el registro de infractores, debiendo abonar una multa de $50. Si el mismo elector no regulariza su situación y tampoco vota en las siguientes elecciones, acumulará dos multas: la primera de $50 y la nueva de $100, porque el sistema castiga la reincidencia. El monto máximo de cada penalidad es de $500.

En lo relativo a las dificultades para realizar trámites administrativos, como renovación de DNI o de licencia de conducir, el sistema debería funcionar de la siguiente manera: si una persona no regularizó su infracción electoral por no concurrir a las urnas debería verse imposibilitado para obtener la nueva documentación.

La Dirección Nacional Electoral solía advertir al Registro Nacional de las Personas y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial que se exigiera la constancia de votación para realizar los trámites, según fuentes del organismo.