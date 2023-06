Gerardo Morales acusó al kirchnerismo de incentivar las protestas: "Quieren generar un clima de caos"

Tras los incidentes del fin de semana en Jujuy por las protestas contra la reforma de la Constitución provincial, el gobernador jujeño, Gerardo Morales, acusó al Gobierno y a la detenida líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, de provocar un “clima de caos y violencia” en la provincia.

El presidente de la UCR dijo que “hay que restablecer el orden” en la provincia y vinculó a Nación, al kirchnerismo y a la izquierda con una maniobra para “generar un clima de caos y violencia”: “El Gobierno está financiando a gremios para que no bajen el conflicto. Los dirigentes del kirchnerismo, junto con dirigentes de izquierda, están metidos e incentivando, con apoyo con recursos de Nación, para volver al Estado paralelo”, con menciones a Sala.

Los enfrentamientos ocurrieron el sábado en Purmamarca y terminaron con 21 detenidos que fueron liberados entre el domingo y el lunes, imputados por los cortes de rutas.

El gobernador de Jujuy advirtió que en la provincia hay “gente de afuera, legisladores nacionales del kirchnerismo y abogados de Sala incentivando a la violencia”, y que “Nación pone plata para generar violencia en Jujuy”, en declaraciones a Mitre y Rivadavia.

Morales criticó al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, que viajó a la provincia: “Vino con funcionarios, y no fue a hablar a Chaco con la madre de Cecilia Strzyzowski”, la joven desaparecida por cuyo caso está acusada y detenida la familia Sena, que tiene fuertes lazos políticos con el gobernador, Jorge Capitanich.

Morales dijo que lo que hace la Constitución es “garantizar el derecho a la manifestación pacífica, por la que no hay que pedir permiso”: “Establece al Estado la obligación de regular ese derecho, que no es absoluto, que no colisione con otros derechos en un marco en el que están prohibidos los cortes de ruta, de calles, y las usurpaciones de edificios públicos. Eso está puesto en la Constitución y eso es lo que no quiere el kirchnerismo”.

Fuente: Todo Noticias