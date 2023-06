Gerardo Morales aseguró que el derecho a la protesta no se va a modificar en Jujuy

En la jornada de hoy el gobernador de la provincia de Jujuy , Gerardo Morales, brindó una conferencia de prensa donde habló y detalló las modificaciones que tendrá la Reforma parcial de la Constitución Provincial. Además aclaró que el derecho a la protesta no será tratado durante la reforma, pero que deberá respetar el resto de los derechos de la población.

"Se ha mezclado el tema de la Reforma de la Constitución que se va a comenzar a votar esta semana. Nosotros no tocamos el Art. 32 y no está incluido en la ley de reforma, sigue vigente y no se puede modificar. Hemos tomado la decisión de no modificar para seguir garantizando este derecho que es conquista de la democracia. Eso no se tocar", explicó Morales.

Artículo 32 de la Constitución de Jujuy

Luego indicó que se va a incorporar un artículo donde "la ley deberá respetar estándares internacionales de derechos humanos, evitando toda forma de descriminalización o estigmatización de quienes ejerzan el derechos a la manifestación".

Nuevo artículo que se implementará en la Constitución provincial

Más adelante el Gobernador recalcó: "Lo que sí vamos a prohibir es el corte de ruta. Esto no es nuevo y el año pasado lo anuncié, se discutió en toda la campaña y ha votado el pueblo. Entonces una facción minoritaria no puede arrobarse la representación del pueblo de modo tal que la reforma de la constitución sigue en marcha y va a comenzar a votarse mañana".

"No vamos a permitir la toma de rutas, calles, la toma de edificios y el que rompe paga, así que hay un debate. Hay que articular y discutir esto, la marcha fue ejemplar, no afectaron otros derechos y visibilizas tu reclamo", puntualizó.

Por otro lado, Morales indicó que la reforma es mucho más amplia y aborda los temas de las Universidades Estatales Provinciales, el concepto de la educación para el trabajo con un desarrollo, la institución del juicio por jurado, fortalecimiento de la salud pública para la atención de personas con discapacidad y personas adultas mayores, la seguridad de las personas y la lucha contra el narcotráfico, fortalecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, creación del consejo provincial de la mujer y la diversidad, prohibición del maltrato animal, una sola reelección para diputados, intendentes y concejales, creación del consejo de la magistratura, más participación ciudadana, se mantienen elecciones cada dos años y prohibición de la ley de lemas, entre otros.

Temas de la reforma parcial de la constitución de Jujuy

Además Morales indicó: "Acá hay un objetivo político que busca neutralizar al reforma que se va a tratar, se va a votar y va a mejor la calidad institucional como lo hemos planteado desde al año pasado y por lo que el pueblo ha votado".