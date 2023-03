Graciela Segundo sobre el femicida de Yuto: "No acepto su perdón porque mis hijas no van a volver nunca más"

En el día de hoy inició el juicio a Reinaldo Javier Broi , acusado del femicidio de Pamela y Ramona Gorosito y la agresión a Graciela Segundo, la madre de las víctimas fatales. El hecho ocurrió el 15 de abril de 2022 en la localidad de Yuto.

Graciela habló con Canal 7 de Jujuy sobre los momentos que atravesó en el juicio, especialmente cuando Broi reconoció que asesinó a su ex pareja y su cuñada. Además, pidió perdón a sus hijos y se arrepiente de todo lo que ocurrió.

Cuando escuchó que reconoció los asesinatos, Graciela dijo que "tiene que reconocer sus actos y pagar por lo que hizo ya que le quitó una madre a sus hijos y su madrina". Reveló que por fin llegó el momento "en donde tenía que estar esperando que la justicia también le caiga".

Segundo afirmó que "no aceptó su perdón porque mis hijas no van a volver nunca más". Afirmó que desde el femicidio, los "niños Broi siguen conmigo y todavía espero la resolución de la jueza para tener la custodia legal de ellos". Los niños tienen actualmente 7 y 4 años. "La hija mayor sabe que su papá está en juicio y no quiere saber nada más de él".

Por último, la madre reconoció que está conforme con el proceso de la Justicia porque "cuando fueron a radicar la denuncia no pudieron y este es el momento para demostrar que hay justicia".

HABLÓ EL HOMBRE QUE ASESINÓ A LAS HERMANAS GOROSITO EN YUTO

EL DOBLE FEMICIDIO DE LAS HERMANAS GOROSITO

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, el 15 de abril de 2022, Reinaldo Javier Broi se acercó a su ex pareja Pamela Noemí Gorosito cuando arribaba a su domicilio ubicado en el barrio Jardín de la localidad de Yuto.

La mujer en ese momento tomó la decisión de ingresar a su domicilio y en forma agresiva Broi la agarró de los brazos y la tironeó para que no pudiera entrar.

Por miedo a su integridad física, ella ingresó al interior del inmueble, y luego el acusado, sin autorización, ingresó por detrás de Pamela hasta llegar al sector de la cocina, deponiendo la acción ante la intervención de Ramona Gorosito, por lo que se retiró del lugar.

Sin embargo, ese mismo día, a las 23 horas aproximadamente, Reinaldo Broi se presentó en una vivienda ubicada en el barrio Sur de Yuto, en donde se encontraba Pamela Gorosito, llevando consigo una escopeta y un machete. El acusado ingresó al lugar a la fuerza, pese a la negativa de la víctima, materializando con ello la creencia que las mujeres son seres inferiores y deben acatar sus órdenes.

Una vez en el interior, en forma agresiva y violenta, agredió físicamente a Pamela propinándole golpes de puños, patadas en el cuerpo y en la cabeza, sacándola del interior del inmueble a golpes, arrojándola después en el piso del patio delantero de la vivienda para continuar golpeándola. En esas instancias, cuando la víctima suplicaba por su vida, el acusado le asestó varios machetazos en la cabeza, provocándole la muerte en el lugar.

Al notar el deceso de la mujer, Broi escapó del inmueble dándose a la fuga con dirección a las vías, en ese transcurso se encontró con Ramona Gorosito, hermana de la víctima, a la que agredió físicamente tirándola al suelo, y aprovechando que se encontraba indefensa y por el odio que le tenía por el solo hecho de ser mujer, disparó contra ella impactando el proyectil en el rostro. Ramona a los pocos minutos falleció a causa de la herida provocada con el arma.

Seguidamente, al presentarse en el lugar la madre de las víctimas, Noemí García Segundo, Reinaldo Broi en forma violenta se acercó a ella y la lesionó con un culetazo del arma directo en el rostro, para luego continuar con la fuga.

El Fiscal ante el Tribunal será Alejandro Bossati; mientras que la querella estará representada por Julián Martín Palmieri y Carla Reyna, el Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público de la Acusación, y el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género.

La defensa técnica del acusado será ejercida por la Dra. Adriana Fernández, Defensora Pública Penal, perteneciente al Ministerio Público de la Defensa Penal.