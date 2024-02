Gremios solicitan el 30% en un solo pago y mantener las paritarias abiertas

El Gobierno Provincial anunció que pagará el aumento salarial en dos cuotas. Se pagará con el sueldo de febrero el 20% y en marzo un 10% ; tras la reuniones que tuvieron con todos los gremios.

Susana Ustarez, secretaria general de Apoc, gremio que integra la Intergremial dialogó con Canal 7 de Jujuy e informó: “en los últimos dos meses hubo más del 50% de inflación y no hablemos que todo el año 2023 estuvimos bajo inflación y el total interanual supera el 150%; entonces son porcentajes que sabemos que no vamos a poder recuperar rápido".

“Creemos que el Gobierno de la provincia debería avanzar con un aumento del orden del 30% en un solo pago mínimamente y mantener abierta la paritaria para monitorear los avances en los próximos meses, y no más de una paritaria mensual”, detalló sobre el incremento que espera para el sector.

Susana Ustarez, secretaria general de Apoc

La referente, afirmó que lo que desean es: “marcar fuerte la posición de que el Gobierno vuelque a salarios todos los recursos que sabemos que tienen” e indicó que uno de los pedidos que van a formular “son de información pública de las cuentas de la provincia, porque hay inconsistencia entre lo que dice el Gobierno y lo que podemos recibir”.

En cuanto a la información que se debe dar a conocer, aseguró: “vamos a hacer uso de la Ley de Información Pública y realizar desde la Intergremial y probablemente desde la CGT también, un pedido de información respecto a los recursos y los gastos que la provincia realiza para ver efectivamente las posibilidades financieras de la provincia y monitorearlas en el tiempo”.

A su vez, mencionó que el aumento del boleto, el cual ya no tiene subsidios nacionales, “nos pone en la obligación de plantear alternativas, tales como el boleto obrero, porque si no van a aumentar los sueldos adecuadamente, un 80% de aumento del boleto no lo podemos afrontar con un aumento del 15% del sueldo, que además viene congelado desde noviembre”.