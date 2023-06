Guillermo Jenefes: "El Justicialismo está dispuesto a plantear batalla en la convención"

Guillermo Jenefes inició una nueva emisión de Detrás de las Noticias analizando la situación política del país y de Jujuy.

"A nivel nacional lo más importante que ha ocurrido han sido las elecciones que se han realizado en la provincia de Tucumán, donde triunfó ampliamente el Partido Justicialista", comenzó planteando.

Seguido se refirió a las elecciones que han ocurrido en San Luis, "donde el Frente Juntos por San Luis, en una unión de radicales, peronistas y gente del Pro, ganó arrebatando la gobernación de muchos años de los Rodríguez Saá, y demuestra que Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales estaban acertados en cuanto a que había que ampliar el frente con otras fuerzas políticas y armando realmente una fuerza importante".

"La otra elección que se realizó fue la de la provincia de Mendoza, donde triunfó Alfredo Cornejo con un 26% de votos, pero había otra lista que sumaba votos, que fue la sorpresa de la elección porque llevó más del 20% de los votos, y sumando ambos alcanzaron el 46%", analizó.

Por otra parte, recordó que "en Corrientes hubo triunfos importantes, no se disputaba la gobernación, pero sí municipios, con victoria del actual gobernador de la provincia, Gustavo Valdés".

"A nivel nacional todos los frentes están en ebullición por determinar si van a ir a las Paso o no, si van en lista única o no. Y esto vale pata el Frente de Todos, donde están anotados Massa, "Wado" de Pedro, Rossi y Scioli; y en el Frente Cambiemos todavía no se sabe si va a ser Rodríguez Larreta, Bullrich, Morales o va a haber un nuevo candidato que aparezca, ya sea a disputar las Paso o hacer un acuerdo importante para las elecciones".

"En el caso de Milei, sus experimentos en Tucumán han fracasado, su candidato no saco más de 4% de los votos. Lo que demuestra que no solo hay que estar presente en cada uno de los programas de televisión sino también tener territorio para disputar una elección nacional", consideró.

Frente a ese panorama, Jenefes evaluó que "ninguno de los candidatos habla de la inflación, de la desocupación, de que hay mucha gente con hambre, de que lo que gana la gente no le alcanza para llevar el pan a la casa y eso es lo que queremos, que los políticos hablen, digan cómo solucionamos los problemas. No con simples palabras de que el culpable fue el de atrás y que ha heredado una República Argentina con un montón de problemas".

CONVENCIÓN CONSTITUYENTE

"En el orden provincial tenemos la convención constituyente que está que arde, por cuanto dos convencionales del Frente Justicialista que responden a Arriba Jujuy, que es el partido de Julio y Carolina Moisés, Carlos de Aparici y Amelia de Dios presentaron se renuncia alegando no estar de acuerdo con cómo se lleva adelante el proceso de reforma de la Constitución y que a su vez no están de acuerdo con la política que tiene hoy el Gobierno en relación con los docentes, las marchas y con relación a algunas normativas que sacó el Poder Ejecutivo", expuso.

"El resto del bloque de convencionales constituyentes de Justicialismo se mantiene con sus distintos matices unido y está dispuesto a plantear batalla en la convención, en las sesiones que se van iniciar seguramente el próximo miércoles, defendiendo los dictámenes de minorías y oponiendo algunas cuestiones del dictamen de mayoría", sostuvo.

Jenefes resaltó que "la reforma va rápidamente camino a su aprobación, con sus matices, con sus diferencias, con acuerdos que se están celebrando y permiten en algunos caso llegar a consensos y en otros casos no, pero esto es la democracia y estas fueron las reglas de juego que se fijaron desde un principio, desde el día que se aprobó la ley que reforma la Constitución", consideró.

El referente del PJ en la convención sostuvo que las reglas están establecidas "desde que el 7 de mayo, el pueblo de Jujuy con el 49% de los votos ratificó la gestión de Morales y el Gobierno de Morales, dando 29 convencionales que constituyen mayoría para aprobar cada uno de los puntos que quieren", expuso y sumó que "pese a eso, existe el dialogo y al posibilidad de obtener modificaciones, como fue sacar de la reforma ya esa cláusula de gobernabilidad en donde se decía que había que votar cada 4 años y que el que ganaba se llevaba, no importaba la cantidad de votos que hubiera sacado, la mitad más uno de los diputados".

Al respecto, Jenefes informó: "en esto logramos convencer a los constituyentes de la oposición, que quitar la elección intermedia era quitar un derecho, y logramos convencer también de que elegir 25 diputados aunque se haya ganado con el 25 o 26% era ir contra todo el texto de la Constitución Provincial que habla del sistema representativo para la elecciones de los diputados provinciales y en muchas cosas se ha avanzado en consenso y en muchas cosas existe el disenso".

En ese sentido, el conductor del ciclo expuso que una de las cuestiones a analizar es "cómo se va a tratar la cláusula que pretende restringir y limitar la protesta".

"Ya lo dije y lo vuelvo a decir: la protesta es un derecho a la libertad de expresión, es la forma que tiene muchas veces el pueblo de expresar una opinión sobre un tema y que la única restricción que debe existir en las normas que rige en la Constitución de la Nación y de la Provincia y fundamentalmente como lado opuesto al derecho a la protesta también existen derechos de otras personas a circular, a poder llegar a su trabajo y por ende se debe conciliar, se debe acordar y consensuar y se debe dictar una norma que respete los derechos que hoy ya están planteados en la Constitución de la Provincia y de la Nación".

Por último, Jenefes hizo mención al conflicto que existe en las calles de Jujuy. "No vamos a eludir que empezó una semana agitada que siguió a una agitada anterior con movilización de los maestros, de los gremios y en donde hago votos para que las diferencias que motivan a estas movilizaciones puedan ser zanjadas a través del diálogo y del consenso, a través de poner en sentido común a las pretensiones de uno y otro lado y no utilicemos estas marchas con fines y objetivos políticos sino que por el contrario, tengamos presente que es fundamental a través del diálogo y el consenso llegar a acuerdos que no enfrenten a la policía y a quien se manifiesta porque ambos son empleados públicos, ambos cumplen un función esencial para la vida república, unos educando y otros protegiendo a cada uno de los jujeños y por ende es fundamental que en estas marchas se hagan con tranquilidad y con racionalidad".

En instancia final, el conductor de Detrás de las Noticias expresó: "quiero aclarar, ya que por allí surgieron una serie de planteos hacia la posición de esta empresa con relación a las marchas que nosotros no podemos esconder el sol con la mano. Nosotros lo que podemos informar son los hechos como ocurren, con objetividad, con racionalidad y tratando de contribuir a la paz social y no de incendiar la provincia de Jujuy".