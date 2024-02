Guillermo Jenefes: "La preocupación que existe, como dirigente, es ver que nuestro pueblo está sufriendo"

Continuando con los recorridos previstos hacia las localidades del interior, el Doctor Guillermo Jenefes visitó Libertador Gral. San Martín donde mantuvo una reunión con la concejal Patricia Gutiérrez.

“Estuvimos con Patricia intercambiando visiones de nuestra provincia, de la Nación, de lo que se viene, de acá para adelante, no sólo dentro de la política sino fundamentalmente la preocupación que existe como dirigente en donde vemos que nuestro pueblo está sufriendo, tiene que vivir con lo que hay, transporte no funciona, nuestros jubilados cobran sueldos miserables y es lo que me llevo de cada uno de los lugares que visito”, indicó Jenefes.

Luego agregó: “Acá hay que empezar a construir, no de arriba para abajo sino de abajo para arriba de tal manera que podamos hacer frente a los muchos inconvenientes que van a tener la gente de Libertador, la gente de Jujuy y la gente de nuestro país”.

Por su parte, Patricia Gutiérrez destacó que "siempre es grato poder conversar sobre la realidad de nuestra provincia, nuestro país, una realidad dolorosa, muy dolorosa para los jujeños específicamente. Nosotros estamos en contacto directo con nuestro pueblo todo el tiempo, viendo las dificultades que atraviesan hace dos meses, la comida inalcanzable, los pibes nuestros sin la leche, sin lo mínimo indispensable que se necesita para ser hombres que pongan en juego sus capacidades el día de mañana”.

Más adelante continuó: “La comida que no les damos a nuestra gente hoy, es la mano de obra barata del futuro y eso es lo que hablamos hoy, sobre la provincia que queremos sobre la provincia que hay que construir, sobre la dirigencia política y el compromiso que tenemos que tener con nuestra gente y con este momento histórico, bisagra, terrible para nuestro país”.

Con respecto al objetivo de construir de abajo hacia arriba, Gutiérrez precisó: “Nosotros abajo estamos todos en condiciones de trabajar para generar un proyecto a corto y largo plazo para tener un Jujuy que tenga esa impronta peronista que necesitamos volver a reactivar necesitamos que el pueblo jujeño se sienta identificado con un gobierno que piense, diseñe y ponga en prácticas políticas de Estado”.

Finalmente, Gutiérrez indicó: “Creo que el peronismo tiene que centrarse en la discusión colectiva y no personal, los personalismos se tienen que terminar porque hoy quien está primero en la agenda de todos los dirigentes es el pueblo jujeño, así que los que tengamos que dar un paso al costado para generar una alternativa para los jujeños tenemos que tener la grandeza de hacerlo”.