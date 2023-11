Guillermo Jenefes: "Milei ganó por el voto esperanza y el rechazo al Gobierno actual"

Guillermo Jenefes dio inicio a una nueva emisión de Detrás de las Noticias analizando el resultado del balotaje, que consagró como presidente de Argentina a Javier Milei .

“Es el día después de una semana histórica en la República Argentina, este domingo se eligió al nuevo presidente de los argentinos, a Javier Milei, quien gobernará la República Argentina desde el 10 de diciembre del 2023 al 10 de diciembre del 2027”, introdujo.

“En los resultados nacionales tenemos que La Libertad Avanza sacó el 55,69% de los votos y Unión por la Patria sacó el 44,30%. Si nos fijamos en los votos en blanco, fue muy poca la cantidad: 417.515”, repasó.

“Javier Milei tuvo un triunfo rotundo e indiscutible, si nos preguntamos por qué casi 14 millones lo votaron la respuesta es simple. Muchos de los argentinos que votaron por Milei votaron por el cambio, porque hubiera un cambio en la República Argentina, un cambio con esperanza a lo que viene luego del 10 de diciembre”, planteó.

Asimismo, consideró que “hubo muchísimos argentinos que votaron a Milei porque no les gustaba lo que había del lado de Unión por la Patria, de Sergio Massa. No les gustaba por cuanto había un país que estaba envuelto en llamas con lo económico, con inflación, con una pérdida terrible del valor de la moneda y como consecuencia de ello pérdida del valor del salario que realmente impactó en muchos argentinos y en muchas argentinas”.

Por otra parte, señaló que en la previa de las elecciones “si uno veía los canales de televisión, las redes o cualquier sitio se indicaba que iba a haber una gran una gran cantidad de votos en blanco y esto no ocurrió, es decir que la gente fue al cuarto oscuro y votó por una de las opciones”. En ese sentido, indicó que “la opción triunfadora fue aquella de la esperanza de un cambio o porque no gustaba lo que está gobernando hoy la República Argentina”.

“Debemos sí decir que Javier Milei tiene una gran responsabilidad. Y para esa responsabilidad no le basta el acuerdo que puede haber hecho con Macri, el acuerdo que puede haber hecho con Bullrich. Necesita hacer más acuerdos, necesita musculatura en el Congreso de la Nación”, analizó sobre los próximos 4 años.

“Si es inteligente, si está dispuesto al diálogo y está dispuesto a cumplir lo que dijo ayer en su primer mensaje al pueblo argentino como presidente electo de que vengan todos, no importa de dónde vengan pero que vengan los mejores, seguramente se sentará a acordar con los gobernadores que tienen diputados y que tienen senadores”, apuntó.

En la misma línea, Jenefes recalcó que “a los gobernadores les interesa que a la República Argentina y a la Nación le vaya bien porque obviamente si le va bien a la Nación le irá bien a cada una de las provincias argentinas. Por ende, no solo tiene que buscar apoyo de Macri, de Bullrich y de una parte del PRO, sino también, de los gobernadores que tienen gobiernos de partidos provinciales como en Neuquén, por ejemplo, o como gobernadores radicales como Cornejo en Mendoza o el gobernador de Corrientes que dijo que había que votar a Milei”.

Seguido, en cuanto a los resultados provinciales, el exfuncionario recordó que “en Córdoba Milei ganó con el 75% del voto de los cordobeses”. Por similitudes en los discursos con los legisladores de la provincia mediterránea, “tiene que buscar un acuerdo en la Casa de las Leyes para conseguir las leyes que necesita para llevar adelante el plan que propone para cada uno de los argentinos”.

“Dios quiera para todos los argentinos que Milei venga con un espíritu de diálogo, de consenso, de acuerdos, que es la Argentina que se viene, que es la Argentina que se va a debatir en el Congreso de la Nación para poder sacar muchas leyes importantes”, auguró.

Con relación al otro espacio que formó parte del balotaje, Jenefes expresó que “en el caso de Unión por la Patria Sergio Massa hizo una muy buena elección en un país con crisis no sólo económica, sino social y política, en donde lo que va a heredar Milei es sin duda alguna una bomba que hace tic-tac-tic-tac y en cualquier momento explotará y por lo tanto era un milagro que Sergio Massa pudiera ser el presidente de los argentinos, no obstante, sacó casi más de 11 millones de votos”.

“Debemos tener presente que aquí no hay que buscar dentro del Justicialismo, dentro de la alianza que constituye el Justicialismo, un culpable. No fue La Cámpora, no fue el kirchnerismo, no fue el peronismo tradicional, fue sin duda alguna la situación en que se encontraba en la República Argentina que es una situación dificilísima”, expuso con relación al espacio que perdió el balotaje.

EL BALOTAJE EN JUJUY

“En Jujuy La Libertad Avanza volvió a ganar, digo nuevamente porque ganó en las Paso, ganó en las elecciones generales y luego ganó en el balotaje con un 58% de los votos”, expuso.

“Debemos tener presente que Jujuy fue una provincia más del fenómeno que ocurrió en la República Argentina. De 24 provincias en 21 ganó Milei. En algunas como Córdoba, con el 75% de los votos, en otras como Santa Fe con el 63% de los votos y en Mendoza con el 60% de los votos. Por lo tanto, aquí también, en Jujuy, no debemos buscar culpables no debemos aprovechar de responsabilizar a tal o cual sector. Fue todo el justicialismo, en sus distintos matices y con sus distintos socios, quienes perdieron las tres elecciones”, reflexionó.

Balotaje

“Debemos, sí, sacar una enseñanza: debe haber un gran recambio en la política. No solo en Jujuy sino en el orden nacional. De tal manera de que haya un recambio generacional. Que venga gente joven que empiece a recorrer cada uno de los barrios y cada uno de los pueblos de la provincia de Jujuy, para generar, en el 2025, una alternativa ganadora.

Por último, el conductor de Detrás de las Noticias se dirigió al presidente: “quiero felicitar a Milei por su elección contundente, brillante e indiscutible. Ruego a Dios que actúe escuchando, dialogando, consensuando y acordando lo que los 14 millones y medio de votos que le dieron a la victoria quieren para nuestro país”.