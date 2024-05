Córdoba se desmarca de la Nación y vacunará contra el dengue: "No podemos seguir esperando"

La provincia de Córdoba decidió desmarcarse de la gestión de Javier Milei y comenzará a vacunar contra el dengue a su población. Entre los primeros a recibir la vacuna estarán el personal médico y las personas que ya hayan tenido la enfermedad. “No podemos seguir esperanto”, dijo el gobernador Martín Llaryora, al anunciar ma medida que forma parte de un Plan Estratégico de Abordaje Integral y Vacunación para la Prevención y el Control de dengue, chikungunya y zika.

La vacuna contra el dengue se incorporará la campaña de vacunación con el objetivo de proteger al personal sanitario estratégico y a personas que hayan padecido la enfermedad en un cuadro grave requiriendo internación de más de 24 horas.

“Vamos a cuidar a los que nos cuidan, tanto en el sistema público como en el sistema privado. Y es por eso que vamos a vacunar a toda la comunidad sanitaria”, sostuvo el gobernador. Este año, solo en esa provincia, hubo 2.100 personas de la comunidad médica que se contagiaron esa enfermedad, en medio de la pandemia.

Según se informó, recibirán la vacuna la población general (entre 15 a 59 años) que hayan estado internados un día por la enfermedad, todo el equipo de salud que cursó la enfermedad en sitios priorizados hasta 59 años, y todo el equipo de salud hasta 59 años. El detalle de la edad no es menor, ya que la vacuna no está recomendada en mayores de 60.

Para la gestión Llaryora, la incorporación de vacunas es una estrategia más de prevención contra el dengue dentro del Plan Estratégico, en el que se invertirán 7.500 millones de pesos, con el propósito de disminuir la carga de enfermedad sintomática (morbilidad) y el impacto por pacientes de alto riesgo ocasionados por este virus en la provincia.

El gobernador peronista hizo el anunció de la vacunación contra el dengue acompañado del ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer. “Es una decisión trascendental, que permitirá salvar vidas y evitar que miles de vecinos sufran el padecimiento que provoca esta enfermedad”, sostuvo.

Además, el mandatario enmarcó la iniciativa entre las numerosas medidas adoptadas por el Gobierno de la Provincia de Córdoba para acompañar a los vecinos ante el contexto de extrema dificultad a raíz de la crisis económica que afecta al país.

“No podemos seguir esperando, porque los tiempos van pasando, y no queremos volver a sufrir lo que pasó este año, estamos ansiosos por que haya una estrategia nacional, pero hemos decidido actuar mientras eso ocurre”, añadió el gobernador.

Las personas con dengue deben guardar reposo, hidratarse y tomar paracetamol. Foto Shutterstock.

En línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la iniciativa de la Provincia de Córdoba plantea la integralidad y articulación de todos los componentes involucrados, la vigilancia epidemiológica, el trabajo de laboratorio, la atención de pacientes y la organización de los servicios de salud, el manejo integrado de vectores, el cuidado del ambiente y el plan de vacunación.

Además, se contemplan fases y medidas anticipatorias, que incluyen un paquete de intervenciones de control del vector estructurado en tres pilares: Acciones preventivas durante el período inter epidémico, acciones de control en la fase previa al período de alta transmisión (brote temprano) y acciones de mitigación en contexto de brotes epidémicos.

El ministro de salud cordobés especificó que “el plan estratégico es anual. No vamos a concebir un plan ni estacional, ni semestral, ni en base a la aparición del vector. El trabajo del vector y el trabajo sobre el vector tiene que tener en todos nosotros un nuevo paradigma".

Así, a partir del mes de agosto, Córdoba desarrollará actividades de prevención y control en domicilios y espacios públicos/privados para reducir la proliferación del vector. Son, sobre todo, campañas públicas de comunicación y participación comunitaria para la prevención y el control de Aedes Aegypti enfocadas en acciones sobre determinantes ambientales y de control físico/biológico.

La decisión de vacunar contra el dengue que tomó Córdoba contradice la dirección tomada por ahora por el ministerio de Salud que conduce Mario Russo, que no impulsó la vacunación en medio de la epidemia. El tema fue recurrente durante el pico de contagios, al punto que el vocero presidencial Manuel Adorni tuvo que responder en varias oportunidades al respecto.

"Es un tema que lo monitorea permanentemente el Ministerio de Salud. Cuando haya que cambiar algo de la normativa o de la obligatoriedad de la vacuna, o de que ésta se puede incluir en el calendario de vacunación se va a hacer”, sostuvo Adorni, a mediados de marzo cuando había más de 120 mil casos y 79 muertes por dengue.

El ministro de Salud, Mario Russo, explicó entonces por qué no se incorporó la vacuna y lo atribuyó a que no era oportuno hacerlo. “En un contexto de brote como el actual, la vacuna no está recomendada como estrategia de salud pública para evitar la propagación de la enfermedad, debido a que la misma requiere de dos dosis, con un intervalo de tres meses para alcanzar una adecuada protección para la población”, esgrimió.

Un brote histórico

El anuncio de Córdoba llega despues de otro dato: se confirmó que la Argentina atraviesa un brote histórico de dengue, y hace pocos días el Gobierno confirmó 63.400 nuevos casos y otras 42 muertes por la enfermedad, en un nuevo boletín epidemiológico semanal emitido el ultimo domingo de abril por Ministerio de Salud de la Nación.

Según las cifras oficiales, en lo que va de la temporada, que se contabiliza desde mediados del año pasado, los casos acumulados son 396.484, de los cuales el 91% son autóctonos. "La incidencia acumulada hasta el momento para la temporada es de 842 casos cada cien mil habitantes", indicó la cartera sanitaria. Estas cifras cuadruplican (3,25 veces más) lo registrado la temporada anterior.

