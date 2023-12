Guillermo Jenefes: "Milei tuvo triunfos y mostró contradicciones en sus primeros días de gestión"

Guillermo Jenefes inició la última emisión de Detrás de las Noticias analizando los hechos políticos más relevantes a nivel nacional y local de la última semana y adelantando los proyectos del programa para el año 2024.

“Hemos vivido en el orden nacional los primeros 6 días hábiles del Gobierno del presidente Milei, en donde podemos observar que obtuvo algunos triunfos, como ser imponer al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y el del Senado de la Nación”, inició.

“Pese a tener pocos senadores y pocos diputados, consensuando y acordando fundamentalmente con los partidos que fueron oposición al gobierno de Alberto Fernández lograron formar las mayorías para poner las autoridades y que esas autoridades pongan el secretario administrativo y el secretario parlamentario, que es importante, ya que el administrativo es el que mueve los recursos de la Cámara de Diputados y del Senado; y el parlamentario el que se fija en los temas de la labor parlamentaria y los que serán tratados en cada una de las sesiones”, agregó.

Asimismo, recordó que “pudimos escuchar las distintas medidas económicas que anunció su ministro, en donde podemos ver algunas contradicciones”. En ese sentido, planteó: “él dijo que no iba a aumentar más los impuestos a los argentinos y creo que en una ley ómnibus o en leyes independientes está remitiendo al Congreso la eliminación de la exención al pago del Impuesto a la Ganancia a la cuarta categoría que es un reclamo de los gobernadores porque los impuestos a las ganancias son coparticipables y en el caso de Jujuy, con la rebatiña que hizo Massa durante su último mes de campaña, le costó a la provincia casi ocho mil millones de pesos mensuales”.

“También vemos la contradicción porque dijo que no iba a funcionar más el Banco Central, que no iba a emitir más dinero y nos encontramos con que hoy está por emitir más de dos billones de pesos con el propósito de pagar las deudas públicas que tiene que afrontar la nación Argentina como consecuencia de rescisiones de contratos de obra pública y como consecuencia de no respetar al empleado público que tenga un año más de antigüedad”, expuso.

Seguido, recordó que el Gobierno nacional “ha producido a su vez una devaluación que sí la anunciaba, pero que fue violenta, de casi un 100%, de 400 pesos pasó a 800 pesos el dólar oficial, lo que ha provocado una remarcación de precios terrorífica”. En tal línea afirmó que “quien ha ido los últimos 10 días a distintos comercios se ha encontrado con que los precios se han duplicado en algunos casos y el bolsillo de los argentinos, de los jujeños y jujeñas sin duda alguna no aguanta la suba”.

“Le deseo a Javier Milei la mayor de las suertes. Y recuerdo el famoso teorema de Baglini que decía que uno cuando más lejos está del Gobierno es más crítico y cuando más cerca está con el Gobierno se abraza más a las ideas y políticas económicas y sociales que lleva a cabo y adelante”. Asimismo, recordó al ministro de Economía de Alfonsín, Pugliese, quien decía 'yo les hablé con el corazón y ustedes los argentinos me contestaron con el bolsillo'. Será importante la charla que, por ejemplo, nuestro gobernador y otros gobernadores van a tener con Milei. Hay que solucionar la quita de subsidios a la electricidad, al transporte y la devaluación que sufrió la República Argentina. Cómo se adecua eso a los precios relativos, de tal manera que todas las argentinas y los argentinos podamos tener acceso, y no sea un ajuste con sangre, sudor y lágrimas".

LA SITUACIÓN EN JUJUY

En el orden local “también hemos transitado los 6 primeros días del gobernador Carlos Sadir, quien estuvo viajando a Buenos Aires para solucionar temas de la economía y de los recursos de la Nación; y dictando decretos por los que asumió la mayor cantidad de los casilleros que tiene en los Ministerios y en las Secretarías, en donde solamente en dos Ministerios hubo cambios, por lo que se mantiene la mayoría de los ministros del exgobernador Gerardo Morales”.

“Seguramente habrá un camino que deberá transitar el nuevo gobernador, ya que se dice que camino se hace al andar. Le deseo al gobernador la mayor de las suertes, igual que a Milei, ya que si a ellos les va bien, a los jujeños y a los argentinos les va a ir bien. Y sepamos todos, argentinos y argentinas, que vamos a pasar un periodo de crisis fenomenal en los próximos siete meses”, analizó.

RECLAMO A LA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA

En otro orden y de cara a los meses más calurosos del año, Jenefes cuestionó a la empresa Ejesa “por los continuos cortes que están produciendo en nuestra provincia, lo que demuestra falta de recursos y falta de mantenimiento”.

En ese sentido, indicó: “ahora que se van a quitar los subsidios, quizá se puedan hacer las inversiones, pero todos los jujeños y jujeñas tenemos el derecho al acceso a la energía. Y es un tema que lo tiene que ver fundamentalmente los organismos que controlan a todas las empresas de servicios públicos que han sido puestos en la Constitución. También lo tiene que ver el Gobierno de la provincia a través de la Secretaría y el Ministerio que corresponda. Asimismo, los diputados, pidiendo informes de por qué anda tan mal Ejesa”.

PROYECTOS PARA EL 2024

“Hemos transitado todo el 2023 en medio de elecciones que empezaron en mayo y terminaron en noviembre, y creemos haber cumplido una labor periodística objetiva. Creemos también habernos convertido en el programa político de opinión más importante de la provincia de Jujuy. Gracias a ustedes, la audiencia que nos escucha”, agradeció el conductor del envío.

“En 2024 se inicia un nuevo ciclo de Detrás de las Noticias y vamos a tener la particularidad de que dentro de cada mes va a ir Detrás de las Noticias con un Jujuy Investiga, en donde vamos a tratar de tratar algunos temas que son de interés y que es necesario que los jujeños conozcan”, adelantó Jenefes.

Con relación a la agenda del próximo año, expuso: “es importante que tengamos presente que en Jujuy se está produciendo mucho el fenómeno de existir loteos para ricos en donde el agua les llega por obras que hace la provincia. Y loteos para pobres, en donde el agua la tiene que poner quien hace el loteo. Para mí, sea rico o pobre, quien tiene que hacer la infraestructura es el que realiza el loteo”.

“Vamos a hablar también de la Feria de Perico, que es una feria que recauda sumas millonarias, no paga ningún impuesto nacional, provincial o municipal, y en donde el intendente anterior, que asumió por un golpe de Estado inconstitucional, instruyó que se cobrara la deuda a los ocupantes, que hoy representa casi 1.300 millones de pesos, ha hecho contratos de comodato gratuito perjudicando no solamente el resultado de un juicio, sino perjudicando los intereses del municipio de Perico. Hoy el intendente Rolando Ficoseco tuvo que dejar afuera a 200 empleados que estaban puestos en su planta porque le era imposible poder pagar los sueldos sin una ayuda extraordinaria del Gobierno provincial”, expuso sobre otro de los hechos de interés para abordar.

Por otro lado, hizo mención a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) “que vinieron a la provincia de Jujuy, fundamentalmente a las intendencias justicialistas, en las elecciones de mayo, de octubre y de noviembre: ¿qué hicieron con ese dinero?, ¿hicieron obra pública, se lo quedaron en el bolsillo o se lo metieron para pagar la política?”.

“Vamos a hablar también, entre otros temas, de un basural que existe en Palpalá, en donde hay una sentencia que condena al Estado provincial y al municipio a remediar las tierras. Son 30 hectáreas de un privado donde tiraron basura y que por chicanas que se han planteado está hoy en el Superior Tribunal de Justicia tratando de ver quién es el juez que interviene en la causa”, apuntó.

“Hay muchos temas que hay que tratar, conversar y sobre los que hay que consensuar; y son muchos temas que van a dar para hablar en los distintos Jujuy Investiga que se van a realizar”, expuso y antes de cerrar, anticipó: “vamos a hablar de la Constitución, cómo nace, por qué nace y quiénes son los responsables del nacimiento de esa Constitución”.

De cara al cierre del año e inicio del 2024, Guillermo Jenefes manifestó: “le deseo a cada uno de los jujeños que lo pasen en paz y que lo pasen con alegría en sus hogares, pese a la miseria que existe”.