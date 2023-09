Guillermo Jenefes: "Nuestro voto debe ser inteligente, nos merecemos un país mejor"

Guillermo Jenefes inició una nueva emisión de Detrás de las Noticias con el análisis de la situación política del país , donde se despliegan elecciones provinciales y a 40 días de los comicios presidenciales generales.

En un principio, y aludiendo a la fecha, compartió un saludo para los educadores, en el marco del 11 de septiembre. “Vaya a todos los maestros un abrazo y el deseo de que para todos los problemas que hay en materia educativa se pueda, a través del diálogo y el consenso, llegar a una feliz solución, de manera de tener una educación de calidad para cada uno de nuestros chicos y chicas que constituye el futuro de nuestra querida provincia”, expresó.

Retornando al abordaje del panorama político, Jenefes destacó “como hecho importante que el día domingo en Santa Fe hubo elecciones”. En ese sentido, recordó que “ganó Juntos por el Cambio, en un acuerdo no solo del Pro y los radicales, sino también fundamentalmente con los socialistas y otros partidos políticos, logrando duplicar al candidato del Justicialismo con todos sus aliados”.

“Este triunfo le dio un poco de oxígeno a Juntos por el Cambio, ya que venían mostrando algunos desencuentros, que no están trabajando en equipo, que los de Larreta se miran de reojo con los de Bullrich y esto genera por supuesto un ambiente dentro de este frente de alguna intranquilidad; y también para los argentinos, ya que Patricia Bullrich es una firme candidata a estar participando del balotaje”, planteó.

Al respecto, el conductor del ciclo indicó que una segunda vuelta “seguramente se sucederá luego del 22 de octubre, camino a la elección del próximo presidente o presidenta de los argentinos”.

Por otra parte, Jenefes señaló que “dentro del otro frente, en el frente de Milei, nos encontramos que nos sorprende con contradicciones: por un lado dice una cosa, por el otro lado hay colaboradores que trabajan con él y que dicen cosas distintas, como la imposibilidad de cerrar el Banco Central o de dolarizar la economía”. Asimismo, “vemos una pelea totalmente fuera de lugar entre Milei y el Papa Francisco”. En esa línea, expuso: “esto también preocupa ya que Millei genera la atracción del voto bronca y la atracción del voto esperanza”.

“Por el otro lado, en el tercer frente, Unión por la Patria, nos encontramos con que Massa quiere realizar todo lo que no hizo durante sus cuatro años al frente de la Cámara de Diputados de la Nación y al frente del Ministerio de Economía”, consideró Jenefes.

En alusión a la situación económica, el exvicegobernador sostuvo que “nos encontramos con una inflación que va a ser récord en el mes de agosto, superando el 10%, nos encontramos con que las cosas suben, que la inflación afecta el bolsillo de todos los trabajadores; nos encontramos con que se está remitiendo un proyecto de ley al Congreso de la Nación para suprimir la cuarta categoría que es la que paga más impuesto a las Ganancias, y todos nos preguntamos ¿por qué no lo hizo antes? Si estaba dentro de sus planes económicos, ¿por qué no lo hizo?”, cuestionó el accionar del ministro de Economía.

Ante lo expuesto, Jenefes analizó que “cuando votemos el día 22 de octubre tendremos tres posibles candidatos a llegar a participar del balotaje, porque creo que no va a haber una elección directa, y debemos todos los jujeños y las jujeñas pedirles a los candidatos que nos digan, 'estos van a ser nuestros funcionarios, quienes van a ocupar los primeros lugares en los Ministerios', 'esto es lo que vamos a hacer para afrontar la recesión, la inflación, las retenciones a la compra de moneda extranjera, a las importaciones, a las exportaciones'".

“¿Cómo vamos a generar más trabajo para los argentinos y argentinas?, ¿cómo vamos a evitar que muchas pymes se fundan, ya que hoy la situación económica es de gravísima?”, manifestó Jenefes, como interrogante hacia los políticos.

“Lo que necesitamos de los argentinos no es el voto esperanza o el voto bronca, sino el voto inteligente, que se vote inteligentemente a quien pueda llevar adelante cada una de sus propuestas, cada una de sus ideas, y que esa persona que sea elegida presidenta -sea Milei, sea Massa o sea Bullrich- no tenga los obstáculos del no por el no mismo, sino que sea una oposición constructiva”, convocó.

Jenefes sostuvo “que los argentinos y las argentinas nos merecemos tener un país mejor, con menos inflación, menos recesión, menos dificultades para llegar a fin de mes porque lo que se cobra no alcanza, y cada mes que pasa les corren el arco a los trabajadores, ya sean formales o informales”.

“Tenemos 40 días para pensar nuestro voto y debe ser un voto inteligente, el voto que piense que va a elegir a aquella persona que va a poder llevar adelante cada una de las cosas que propone, y no que sea un voto bronca o no que sea un voto castigo, sino que realmente sea un voto que inteligentemente lleve a la República Argentina a un mejor estado económico, a un mejor estado social, a un mejor estado político. Y para ello es que es necesario pensar que con el voto cambiamos el destino de la República Argentina”, finalizó.