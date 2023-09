Guillermo Jenefes: "Los candidatos deben decir cuáles son sus propuestas y qué están dispuestos a votar"

Nuevamente al frente de Detrás de las Noticias, Guillermo Jenefes analizó la realidad de la política nacional , a 50 días de las elecciones generales. También se refirió a uno de los temas más complejos de la agenda: la ley de alquileres.

“Las Paso dejaron algunas sorpresas en la República Argentina, ya que en el orden nacional y en el orden provincial ganó fue el partido de Milei, el partido de los libertarios”, recapituló.

En ese sentido, el ex vicegobernador resaltó que desde el espacio político “hicieron una excelente elección, que, analizando, fue el resultado del voto bronca de mucha gente con los políticos, cuestión que ya veníamos advirtiendo desde el año pasado, y también el voto esperanza, porque mucha gente votó a Milei como una esperanza nueva en la política futura de la República Argentina”.

Al respecto, Jenefes hizo mención a “dos ideas de Milei que me parecieron muy buenas. La primera es la total independencia del Poder Judicial, dándole una total autonomía económica dentro del presupuesto nacional, de tal manera que no dependan de la Jefatura de Gabinete para obtener los recursos, y diciendo que los problemas del Poder Judicial los debía resolver el propio Poder Judicial, fundamentalmente a la cabeza con la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Con relación a esa iniciativa, el conductor del ciclo ponderó: “me parece una idea muy buena, la comparto totalmente”.

Por otra parte, “también dijo algo que me sorprendió, cuando le preguntaron el tema de los sindicatos, dijo que era un problema de los trabajadores y no un problema de los gobiernos, que él no se iba a meter y que quienes debían resolver los temas sindicales y laborales eran los trabajadores de la República Argentina”.

“Sin duda alguna, no todo lo que dice Milei es receptable, porque hay también conceptos que están en la oscuridad o que se desconoce cómo se van a hacer las cosas, ya que votar a Milei es votar a una persona que no va a tener senadores, o va a tener algunos en el Senado de la Nación, va a tener diputados, pero va a ser minoría, ya que las otras dos fuerzas políticas son las que tienen la mayoría de los diputados y de los senadores”, analizó.

El exfuncionario recalcó las propuestas que efectúa el líder de La Libertad Avanza “requieren el voto de los senadores y de los diputados, y si no los tiene no podrá hacer la reforma que él pretende”.

En ese sentido, resaltó: “él dice 'no, pero la gente me va a acompañar', pero la gente vota el día de la elección y donde se votan las leyes es en el Congreso de la nación y yo aspiro a un país con gobernabilidad, con previsibilidad, en donde podamos salir de esta profunda crisis económica, política y social que en estas últimas tres semanas realmente se ha agravado”.

Por otra parte, Jenefes recapituló que en relación a los restantes candidatos nacionales “ya tenemos un resultado en la interna que hubo con la gente del PRO, los radicales y sus aliados; y ganó Patricia Bullrich que constituye una alternativa interesante para los argentinos”. En tanto, “el tercer candidato del partido Unión por la Patria, el actual ministro de economía, Sergio Massa, debe lidiar con ser parte de este Gobierno desde el inició con ser parte también de haber profundizado la crisis, de haber profundizado la inflación, de haber profundizado la no credibilidad en la moneda, de haber cerrado las importaciones, trayendo eso muchísimos problemas a muchas empresas que no pueden importar los elementos que necesitan para poder producir en sus industrias, sean grandes o pequeñas. Y también haber puesto trabas en las exportaciones, porque Argentina, de ser un gran país exportador, ha reducido su capacidad de exportación”.

En el orden local, “si se mantienen los resultados de las Paso en la provincia de Jujuy Milei estaría metiendo dos senadores y el partido de gobierno un senador”. No obstante, remarcó: “faltan todavía largos 50 días en donde cada uno de los candidatos, fundamentalmente los candidatos jujeños a ocupar bancas en el Senado y en la Cámara de Diputados de la Nación, deberán presentarse, deberán decir cuáles son sus propuestas y qué es lo que están dispuestos a votar, para tener los jujeños por lo menos una previsibilidad en cuanto a nuestros legisladores nacionales”, evaluó.

LA LEY DE ALQUILERES: UN CONFLICTO SOSTENIDO

Para cerrar, Jenefes se refirió a uno de los temas que mantienen vigencia luego de la actividad en el Congreso de la Nación: la ley de alquileres.

“Nos encontramos estancados en una normativa jurídica que no está de acuerdo con la realidad y con la inflación de nuestro país, que llega casi al 120% anual”, señaló.

El conductor de Detrás de las Noticias sostuvo que la situación económica “ha hecho que los propietarios que alquilan hayan retirado sus propiedades del alquiler tradicional y hayan proliferado muchos inmuebles que se alquilan por semanas, eludiendo todo tipo de normativas de impuestos, de leyes laborales y de empleados”.