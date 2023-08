Guillermo Jenefes: "Los políticos deben dar propuestas y soluciones"

Guillermo Jenefes comenzó una nueva emisión de Detrás de las Noticias con el análisis de la situación social y política de Jujuy y Argentina , considerando los conflictos vinculados a la educación y a la realidad de la campaña camino a las elecciones primarias de agosto.

“En primer lugar, en cuanto a la educación, hay que mencionar que si bien Adep levantó provisoriamente sus protestas y reclamos, el Cedems este lunes y el miércoles está de paro”, recapituló y consideró: “sobre el derecho que tienen al reclamo pacífico nuestros maestras y maestros, existe la obligación de esos educadores y el derecho de nuestros chicos a tener educación”.

“Por eso reitero, una vez más, que se sienten, dialoguen, conversen y a través del consenso lleguen a acuerdos. Acuerdos posibles, ya que estamos en una profunda crisis política, económica y social y no podemos solucionar sin duda alguna los problemas de todos los sectores”, expuso.

En ese sentido, fundamentó: “lo que hoy arreglamos, dentro de 10 días o 15 días, como consecuencia de la devaluación de la moneda, el proceso inflacionario y la crisis política y económica que tenemos, queda desactualizado”.

“En cuanto a las protestas de los cortes, hay que decir que son cada vez menos”, postuló y reiteró la consideración “de que muchos de esos cortes son de naturaleza política, ya que quienes efectúan un corte total de las rutas perjudican a los jujeños, y fundamentalmente el argumento de que les han quitado de derechos ya no va más”.

Al respecto, el exconvencional constituyente aseguró que “no se quitó ningún derecho y los que tenemos derechos somos los jujeños, las jujeñas y los que visitan esta provincia, de circular libremente”.

ELECCIONES NACIONALES: SE DEFINE EL FUTURO DE ARGENTINA

Por otra parte, el conductor del ciclo se refirió al panorama político nacional, camino a las primarias. “Dentro de 13 días hay elecciones en toda la República Argentina, las llamadas Paso, las internas abiertas, obligatorias y simultáneas de todos los partidos políticos, en donde los que hoy son precandidatos a presidente, vicepresidente, senadores y diputados nacionales surgirán de esos comicios como candidatos para las generales”, recapituló.

“En estas elecciones, tanto en las Paso como en las de octubre, estamos decidiendo la suerte de la República Argentina por los próximos cuatro años”, sostuvo Jenefes.

Considerando la relevancia de los comicios, el conductor de Detrás de las Noticias analizó que se advierte “un fenómeno en todas las elecciones que se realizaron en el 2023: un gran ausentismo”.

“Hubo una gran cantidad de votos en blanco y votos nulos que se convirtieron en algunos casos en la principal fuerza política, en otros en la segunda, y esto no está bueno. El argentino tiene derecho, igual que todos, a concurrir a las urnas, y esto es la fortaleza de la democracia: ir a las elecciones y poder decidir, premiando a los que hicieron las cosas bien y castigando a los que hicieron las cosas mal”, reflexionó.

Seguido, Jenefes destacó la importancia de que “a ese derecho no lo pierdan los jujeños y las jujeñas, los argentinos y las argentinas, porque tienen en sus manos la suerte del país”. En ese sentido, resaltó que la decisión popular determina “si vamos a continuar por este mismo rumbo o vamos a cambiar, si vamos a premiar a los que hicieron las cosas bien o si vamos a castigar a los que hicieron las cosas mal”.

Analizando las campañas y el comportamiento del electorado, Jenefes señaló que “ya se ha acabado el tiempo de la empatía del candidato con la gente, de conversar o chamuyar al votante”. En contrapartida, sostuvo que “es la hora en la que debemos dar propuestas y dar soluciones”.

“Una encuesta realizada por la prestigiosa Universidad Di Tella expuso que casi el 85% de los argentinos está cansado de la política, y ese cansancio tiene su justificativo fundamentalmente en que nos encontramos en una crisis política, social y económica”, indicó.

Frente a estos hechos, “debemos tener políticos que le digan la verdad al pueblo, de qué es lo que van a hacer, cuál es su plan de gobierno, cómo van a solucionar los problemas que tenemos de inflación; de déficit fiscal; en las exportaciones; en las importaciones; en las retenciones; con el cepo al dólar; en el desprestigio de nuestra moneda y en el cumplimiento de nuestras obligaciones tanto internas como internacionales”.

En tal línea, Jenefes reiteró que los candidatos deben dar cuenta de “cómo vamos a solucionar la pobreza, cómo vamos a salir de la gran cantidad de desocupados que existe en la República Argentina y cómo vamos a salir de esa gran cantidad de impuestos que ahogan a quienes están dentro de la economía formal y que le dan una libertad que no va con la libre competencia a la economía informal”. También deben explicar “cómo vamos a solucionar el tema de los planes sociales, si van a seguir, se van a reducir o los vamos a incorporar a un trabajo efectivo”.

“Son muchos los problemas, el hartazgo es con todos y cada uno de los políticos que desde 1983 a la fecha no pudieron, no supieron o no quisieron solucionar los problemas estructurales de la República Argentina. Por ende se debe tomar nota de lo que está diciendo la opinión pública en distintos estudios que es 'estamos hartos de los políticos' y eso significa que están hartos de que sean los mismos quienes se presentan. El que estaba en el partido A se presenta por el partido B; el que estaba en el B por el A y aquí no ha pasado absolutamente nada, y se le sigue mintiendo al pueblo argentino con qué es lo que va a hacer para solucionar esa crisis profunda, que está haciendo que la Argentina llegue al fondo”, planteó.

Tras todo lo expuesto, Jenefes sostuvo: “la forma de solucionar ese tema es a través del recambio y a través de concurrir a las urnas y votar, quizás ya no por el mejor sino por el menos peor”.