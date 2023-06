Guillermo Jenefes: "Pido que lean la reforma de la Constitución y no inventen"

Guillermo Jenefes abrió una nueva emisión de Detrás de las Noticias con el análisis de los sucesos políticos y sociales que tuvieron lugar en Jujuy durante las últimas dos semanas.

"Vamos a hablar de una semana muy movida en Jujuy y es necesario expresar que debe existir diálogo y consenso entre todos los jujeños, ya que es un derecho de todos los jujeños vivir en paz y poder trabajar en paz", inició.

"No se me escapa que los sueldos que hoy existen como consecuencia de un proceso inflacionario -y que lo vengo diciendo desde hace más de un año-, come el bolsillo y hace que muchos jujeños y argentinos tengan dificultades para llegar a fin de mes", planteó. "Hay más de un 50% de desocupación, tenemos por supuesto reclamos que son justos, como los han realizado los maestros y la mayoría de los gremios llegaron a un acuerdo con el Estado provincial", amplió.

"Hay que decir sobre el tema de vivir en paz que el derecho a la protesta y el derecho a la libre circulación no es un invento de un político, sino que ya lo decía en ese entonces quien era presidenta de los argentinos en una asamblea legislativa, cuando inició las sesiones ordinarias", expuso en alusión a los dichos de la actual vicepresidenta Cristina Fernández.

"Vean de dónde sale el derecho a la protesta y el derecho a la libertad de expresión, pero también el derecho a respetar la libre circulación de los jujeños y de los argentinos. Y no lo digo yo, lo dice quien lidera Unión por la Patria, quien es la vicepresidenta de Argentina y donde muchos funcionarios nacionales perdieron la memoria simplemente por fines y objetivos políticos", analizó.

Seguido, expresó: "quiero recordar a cada uno de los jujeños lo que ocurría cuando no existía esa paz en la provincia de Jujuy". Y a continuación expuso las imágenes de la Casa de Gobierno, cuando su entrada fue prendida fuego, años atrás.

"¿Queremos los jujeños volver a esas imágenes en donde casi se quema el Salón de la Bandera, orgullo de todos los jujeños? Por supuesto que no. Y los jujeños tienen que expresarse y decir, no esconderse. Yo no me escondo y estoy diciendo verdades", manifestó.

LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Jenefes, quien se desempeñó como presidente del bloque de convencionales constituyentes del Frente Justicialista, habló sobre la reforma de la Constitución de Jujuy.

"Esta Constitución nace de una ley aprobada en septiembre del 2022, con el voto de 31 diputados del partido de gobierno y con el voto de un diputado del Partido Justicialista (PJ), el señor Posadas. La historia determinará si Posadas fue un iluminado y por eso votó la reforma, o por el contrario si fue un hombre que traicionó al Partido Justicialista y por eso fue expulsado del partido y del bloque del partido", recordó.

"En septiembre del 2022 se dictó la ley de reforma parcial, se dijo qué se iba a reformar, no se ocultó ninguna de las cosas. Cuando se eligieron los convencionales, el partido de gobierno expresamente -dicho por Gerardo Morales- dijo que iba a colocar en la Constitución una cláusula que contemplara el derecho a la libertad de expresión y a la protesta, pero a la protesta en paz y que iba a prohibir el corte de calle y tomar edificios públicos", recapituló.

"No nos sorprendamos de que este tema se discutió, tema por el cual desde el PJ votamos en contra, dijimos que el derecho ya estaba regulado en la Constitución Nacional, que decía que se tenía derecho a la protesta siempre y cuando sea pacífica. Y pedíamos el respeto del artículo 12 de la Constitución Provincial, a la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Ese fue el voto del Justicialismo", expuso.

Asimismo, indicó que "en la campaña el Frente Justicialista dijo que se iba a decir sí a todo lo que era bueno para la provincia y no a todo lo que se consideraba equivocado. Así fueron elegidos los convencionales, había convencionales de distintos sectores del PJ, había convencionales que yo elegí y que eran juristas y había convencionales que venían de sectores políticos de Carolina Moisés, como Carlos de Aparici y Amelia de Dios, que participaron en la campaña con el no es no y el sí es sí, firmaron todos los dictámenes en minoría que sostuvo el Frente Justicialista y cuando aquí había lio, no provocado por los maestros, sino por extraños que vinieron a querer quebrar la paz en Jujuy, trataron de sacar una ventaja y dijeron 'renunciamos'", manifestó.

Por otra parte, consideró que “la Izquierda fue coherente, siempre dijo ”no" y en el momento de la discusión todos presentaron la renuncia". En contrapartida, "los dos convencionales que respondían a Carolina Moisés quisieron obtener una ventaja y, realmente, puedo decir que no los respeto".

"Otra convencional, Noemí Isasmendi, que respondía a Leila Chaher, participó en todas la reuniones, firmó los dictámenes, aprobó en general la reforma y cuando hubo discusión en particular recibió la orden de su jefa de que no participe, también con el propósito de obtener ventajas políticas, porque estamos cerca de unas Paso y una elección general", relató y dijo: "estas son verdades que ocurrieron en la convención".

"Sí fue un trámite exprés", reconoció, pero destacó: "podemos decir que en cada una de las comisiones se discutió con los invitados el contenido de la Constitución". En ese sentido, hizo alusión a las reuniones con referentes del sector judicial. "Los intendentes fueron escuchados en Régimen Electoral y las cuestiones que plantearon fueron plasmadas en la Constitución", indicó.

"Si bien hubo un trámite exprés, que lo dejamos sentando en notas que presentó el Frente Justicialista, se conversó, se consensuó y se acordó, para que los jujeños tuviéramos la mejor Constitución", planteó.

"El doctor Jorge Noceti y quien habla fuimos encomendados por los convencionales del PJ, entre quienes estaban de Aparici, de Dios e Isasmendi, a que negociáramos la modificación de cláusulas, se hicieron con la doctora Gabriela Burgos, Gastón Morales y Alejandro Nieva. Logramos modificar muchísimas cosas, como la cláusula de gobernabilidad, que atentaba contra el sistema republicano de Gobierno que fijaba la Constitución de 1986 y fue retirada".

"Logramos para el Consejo de la Magistratura -que en un principio designaba y removía los jueces- que se recepte la idea de que solo nombre jueces y que remueva un jury", indicó y agregó y que "para habilitar el jury el Justicialismo logró que debían ser los 2 tercios de los presentes y eso se modificó".

"Había que decir sí al voto electrónico y se lo puso, había que decir sí a terminar con las reelecciones y se logró eso. Hay 2 reelecciones para diputados y concejales", expresó. Además expuso que "aquellos que integran las comunas pedían que para las comisiones municipales fuera cambiado el nombre porque tenían problemas para realizar gestiones en la Nación", recordó.

"Se logró también que en la delegación de facultades esa delegación fuera una parecida a la que existe en la Constitución Nacional de 1994", sostuvo y consideró que "se otorgaron derechos a los ancianos, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes. Y dijimos sí, eran derechos que no estaban en la Constitución y se debían poner para proteger a los más desprotegidos. Dijimos sí a una educación que empieza a los 3 años en forma obligatoria y progresivamente", señaló.

"Aquellos que dicen que fuimos traidores al PJ, les digo desde aquí que vengan, se sienten y debatamos quiénes son los traidores y quiénes hicieron las cosas que se debían hacer en Jujuy", planteó.

"Esta es una verdad que se basa en hechos que están documentados. Y cuando hablen de la Constitución, les pido que la lean y no inventen. Léanla, es fundamental para fundamentar cada una de las oposiciones", invitó.

"Es cierto que esta Constitución se mezcló con la política nacional, porque Morales era un posible candidato a presidente o vice, se mezcló con la interna del PJ, donde todos pechaban para ser senadores y es cierto que vino gente de afuera a querer quebrar la paz de los jujeños", expresó.

"Es cierto también que las comunidades no pueden decir los recursos 'son nuestros'. Desde 1994 y desde 1853 se dice que los recursos naturales son de la provincia y eso puso el gobernador en la Constitución", argumentó. "Creó tantas obligaciones y otros tantos derechos a los jujeños que va a ser muy costoso para hacer realidad cada uno de los temas que plantea la Constitución", evaluó.

"Esta es mi verdad y está basada en los hechos y vuelvo a reiterar: desafío a que vengan y me contradigan en cada una de las cosas que expresé aquí", apuntó.

ELECCIONES Y CANDIDATURAS

Por último, Jenefes hizo mención a los comicios que se desarrollaron en algunas provincias este domingo y a los comicios venideros. "Tenemos que decir que el justicialismo ha ganado en Córdoba y en Formosa. Y que nuevamente Milei fue un fracaso", indicó y agregó que en paralelo, "en el orden nacional surgieron las candidaturas".

"Me alegro de que Gerardo Morales sea candidato a vicepresidente de Argentina. Aquellos que dicen que cuando se aprobó la Constitución me abracé con Morales, les digo que él me abrazó a mí, como Perón abrazó a Balbín. Esa es la República Argentina y el Jujuy que debemos tener cada uno de los jujeños", manifestó.

“En mi partido, siempre con papelones, anunciamos con bombos y platillos que ”Wado" de Pedro y Juan Manzur eran los candidatos a presidente y vice, ya se medían el traje y en cualquier momento salía el spot. Cuando la realidad estaba marcando que si no iba Massa como presidente seguramente la República Argentina se vería inmersa en una profunda crisis económica", analizó.

En ese sentido, señaló: "no digo que no haya responsabilidad de todos los partidos de lo que ocurre con nuestro país, pero tenemos que tener la grandeza de decir sí al diálogo, el consenso, la paz y el orden. A respetar los derechos y saber que mi derecho termina donde empiezan los derechos de los demás. Todo dentro de la ley. La Argentina tiene un fututo realmente importante, no lo hipotequemos, no lo tiremos por la ventana".

Por último, recordó: "en Jujuy, ya están los candidatos a senadores nacionales y ordenadamente los otros partidos, a los que no pertenezco, designaron sus candidatos. Nuestro partido tiene 3 candidatos a senadores y muchos creían que iba a ser el cuarto, pero ni loco voy a ser candidato. Que se peleen y destruyan y Dios quiera que a través de la pelea y la destrucción surja de las cenizas la unidad del partido y que pueda ser una verdadera oposición, porque para que exista la democracia tiene que existir la oposición".