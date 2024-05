Guillermo Jenefes: "Ser legislador es para defender los intereses de Jujuy, no de un partido"

En una nueva emisión de Detrás de las Noticias, Guillermo Jenefes analizó el proyecto y devenir de la Ley Bases, que obtuvo media sanción en Diputados y pasó al Senado de la Nación . En especial, se refirió a la incorporación del artículo vinculado a los impuestos internos al tabaco .

“Desde el inicio de la gestión Milei pretendía la aplicación de una ley llamaba Ley Ómnibus que tenía más de 600 artículos, y pretendía realizar una profunda restructuración en el ámbito laboral; económico; social; financiero; de comercio interior y exterior; de delegación de facultades por casi 4 años y la declaración de emergencia en casi 18 rubros”, introdujo.

A continuación, recordó que inicialmente “en la Cámara de Diputados cuando se trató la iniciativa original se volvió a comisión y cayó el dictamen que se había sacado y luego se decidió -con buen criterio del Gobierno- iniciar conversaciones con gobernadores, diputados y jefes de bloque para mandar a una ley más o menos consensuada y acordada. Esa fue la ley que obtuvo primero dictamen de comisión y luego fue aprobada en Diputados, con el voto de legisladores del Pro, radicales, independientes y de La Libertad Avanza”, recapituló. “Ese proyecto que tenía muchísimos artículos pasó a tener 350 en su aprobación en media sanción remitida al Senado de la Nación”, señaló.

Tras el paso por la Cámara baja, Jenefes planteó que “esa media sanción puede tener 3 destinos en el Senado: la aprobación con lo cual se convierte en ley; su rechazo con lo cual no existe ley o puede existir algún cambio y en ese caso el proyecto vuelve a Diputados en donde se va a votar si se aprueban las modificaciones o si se desaprueban”.

“El viernes el proyecto fue remitido al Senado y hoy se están constituyendo las comisiones para tratar de acelerar el tratamiento”, indicó y sumó: “el destino de lo que va a ocurrir en el Senado es incierto, existen 34 votos del Justicialismo en sus distintas vertientes que rechazan el proyecto y se requiere para su aprobación muchísimos senadores que LLA no tiene y debe buscarlos en sus socios que son los senadores del pro, los radicales que están divididos, los independientes y de la ayuda que pueda recibir de gobernadores que quieren que el proyecto salga porque necesitan los recursos que le proyecto va a abrir para cada provincia”.

“Tenemos una actividad a full de los distintos gobernadores, esto se vio en la Cámara de Diputados para obtener los votos necesarios”, expuso.

El conductor del ciclo consideró que “es un proyecto importante que abarca muchísimas temáticas”. Asimismo, destacó los cambios que se registraron: “Milei pretendía que se le diera una emergencia por casi cuatro años y se le dio por uno, que fuera emergencia en casi 18 puntos y se le dio en 4 puntos. Hubo sí delegación de facultades importantes para Milei, para que realice cambios en la administración pública y en los regímenes impositivos y comerciales”, señaló.

“No sabemos si van a tener éxito o no porque la sociedad está dividida, hay mucha gente que apoya los cambios porque quiere un cambio en la política, en la forma de administrar la República, pero también hay muchos argentinos que no quieren estos cambios, tal es así que el 9 de mayo hay un paro general, el segundo que se le realiza a Milei y que evidencia sin duda alguna el malestar de los gremios y de la clase trabajadora con relación al proyecto de ley que volvió a traer a la cuarta categoría a pagar impuesto a las Ganancias”.

EL ARTÍCULO DEL TABACO EN LA LEY BASES

Por otro lado, Jenefes se refirió al artículo vinculado a la producción tabacalera que se incluyó en la media sanción. “Los tabacaleros de Jujuy, de Misiones, de Salta, de Tucumán, de Catamarca y de Chaco fueron claros, querían que se introdujera el tema de los impuestos al tabaco”, remarcó.

En ese sentido, recordó que “en el proyecto original remitido a Diputados fue incluido, luego en el dictamen fue sacado y en la sesión fue introducido nuevamente y aprobado el proyecto”.

“A este proyecto fundamentalmente lo querían los tabacaleros por cuanto había una tabacalera, Sarandí, que está en Buenos Aires y a través de cautelares y planteos judiciales no pagaba los impuestos y debía más de 4 mil millones y afecta los tabacaleros de cualquier provincia en lo que es la parte que viene al Fondo Especial del Tabaco y por eso se quería que Sarandí tribute igual que cualquier otra empresa que permite engrosar el FET. También querían que no exista en lo impositivo privilegios de gente que paga y no paga, sobre todo que compran tabaco en Paraguay y Brasil”, analizó.

“Este rubro en la Ley de Bases fue introducido, aprobado y si el Senado lo confirma van a tributar todas las empresas tabacaleras”, planteó.

El conductor de Detrás de las Noticias hizo mención a la participación de los diputados nacionales en la sesión de votación de la Ley Bases. “Los de la UCR aprobaron la incorporación, incluso plantearon la incorporación del capítulo. En el caso de los diputados por el PJ hubo una ausencia y una abstención y en el caso de Alejandro Vilca rechazó el proyecto”, recordó.

Jenefes sostuvo que los legisladores “deben tener en cuenta que representan al pueblo de Jujuy y el pueblo tabacalero requería la aprobación del proyecto”. En ese sentido, indicó: “espero que en el Senado los senadores a este rubro lo aprueben porque es una necesidad de los tabacaleros”.

“Escuché a algunos justificarse en cuanto a por qué se abstuvieron, estuvieron asunte o votaron en contra y ninguna explicación me convenció por cuanto sobre el partido al que pertenecen se deben a la provincia. Y si la actividad requiere la aprobación del proyecto debían levantan las dos manos y no buscar una salida para eludir el voto o dejar contento el partido al que pertenecen”, consideró.

“Ser elegido legislador es para defender los intereses de Jujuy y no para obedecer el mandato de un partido que puede estar en colisión con los intereses de la provincia”, aseguró Jenefes.

Por último, expresó: “A la ley la vamos a ir analizando a medida que el Senado la vaya tratando y veremos las críticas que se hacen al proyecto y las loas. Nos encontramos con un proyecto muy difícil que divide las opiniones de los argentinos y argentinas; y esperamos la mejor ley para un mejor desarrollo de la República Argentina”.