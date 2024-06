Guillermo Jenefes: "Si se aprueba, la Ley de Bases constituye un triunfo del Gobierno de Milei"

En una nueva emisión de Detrás de las Noticias, Guillermo Jenefes analizó los hechos de mayor relevancia a nivel internacional, nacional y local, con el foco puesto en la economía y la política.

En principio recordó que "en el Senado se emitió dictamen de la Ley de Bases, con modificaciones, y seguramente la semana que viene en el Senado se va a tratar el dictamen y en caso de ser aprobado va a pasar a Diputados, que aprobará o rechazará las modificaciones".

"Esta ley lleva casi 6 meses de tratamiento, por cuanto apenas asumió Milei propuso 600 artículos de una profunda reforma de la legislación argentina que llevó un largo tratamiento en sesiones extraordinarias y ordinarias. De 600 artículos se pasó a un poco más de 200 y esto debe servir como lección a un partido político que no tiene mayorías legislativas de que es necesario acordar y consensuar para poder tener una ley posible que es la que seguramente se va a aprobar en el Senado y luego en Diputados", apuntó.

Seguido planteó que la ley "es importante porque delega facultades, otorga emergencias y hace una profunda reforma impositiva, en el comercio exterior, también en materia de confirmación de la estructura del Estado y en lo laboral hay modificaciones importantes".

Asimismo, "para Milei tiene un significado muy importante porque va a ser la primera ley que en 6 meses logra obtener en el Congreso y eso constituye una señal importante hacia afuera porque Argentina necesita de inversores y de seguridad jurídica que puede ser que la ley le otorgue", analizó.

"Es una ley que tiene críticos y quienes la apoyan", expuso y recalcó que "si se obtiene constituye un triunfo del Gobierno de Milei que vino en la semana de traspié en traspié, ya que salió eyectado el jefe de Gabinete a los 6 meses".

En ese sentido recordó que la figura es "el jefe de todos los ministros, es un rol creado por la Constitución". Con relación a la salida de Nicolás Posse recapituló que "se produjo como consecuencia de las diferencias que hubo entre Milei y el jefe de Gabinete y también por la inactividad de la estructura del Estado argentino, que la debía movilizar el jefe de Gabinete y cuya primera víctima fue él mismo".

Jenefes indicó que Posse "no supo llenar muchísimos casilleros dentro de la estructura nacional, en donde hay casi 1500 cargos de primera línea que no se han cubierto y siguen siendo cumplidos muchos roles por gente que pertenecía al Gobierno que se fue; y por supuesto no mueve una lapicera para firmar nada. Esto provocó también la eyección del secretario de la Niñez, Pablo de la Torre, que se fue con denuncias cruzadas, del propio gobierno y de fuera del gobierno como consecuencia de la gran cantidad de mercadería que existía en galpones, no era repartida y corría el peligro de vencer. En un país donde muchos argentinos pasan hambre es un hecho inadmisible", evaluó.

Por otra parte, el conductor del ciclo hizo mención a hechos del orden internacional. En tal línea apuntó que "Milei estuvo en la asunción del presidente de El Salvador, que en su mensaje dijo que hay que apostar muchísimo a la actividad pública, independientemente de la privada, un discurso distinto al de Milei".

Asimismo, durante el fin de semana "ganó las elecciones la izquierda en México, que casi duplicó a los partidos tradicionales del país". Al respecto consideró que es "un claro mensaje de que el hartazgo hacia los partidos tradicionales no sólo existe en Argentina, sino a nivel internacional".

LA SITUACIÓN DEL PJ EN JUJUY

Por último, Jenefes se refirió a la política local y fundamentalmente al Partido Justicialista (PJ), "porque hubo algunos movimientos este fin de semana, dado que vino Guillermo Moreno invitado por Rodolfo Tecchi, es exrector de la Unju". Sobre la trayectoria del exfuncionario nacional recordó que "Moreno fue secretario de Comunicaciones y de Comercio durante el gobierno de Néstor Kirchner y de parte del Gobierno de Cristina Kirchner; y aspira a ser presidente de los argentinos".

"Por el otro lado se reunió en una casa en Palpalá, propiedad de Rubén Rivarola, un sector del Justicialismo, un sector que quiere y pregona la unidad -con la cual estoy de acuerdo siempre que sea sincera- y también que termine la intervención del PJ ya que lleva mucho tiempo intervenido y quieren elecciones internas y que se midan todas las fuerzas políticas por vía del voto, que es la forma más democrática de elegir los cargos electivos o partidarios", expuso el conductor de Detrás de las Noticias.

Al respecto de lo expuesto, manifestó: "comparto que debe tratarse de ponerse fin a la intervención, esto va a contribuir a que existan diálogos entre los distintos sectores y la posibilidad de una unidad".

Por otra parte, "también se reunió un sector de los congresales nacionales del PJ en la casa de Guillermo Snopek, ahí también se habló de unidad y allí se sigue sosteniendo la idea de que el PJ debe continuar intervenido, cuestión que no comparto, ya que quienes pueden considerar que la intervención debe continuar es porque le tienen miedo a una votación interna. Y el dedo de Buenos Aires no puede definir los destinos del partido".

Concluyendo, Jenefes aseguró que "no es momento de hablar de política y de las elecciones del 2025, que es muy lejano". En contrapartida, "lo cercano es lo que vivimos en el día a día: la desocupación, los despidos en la actividad privada y la gran recesión". En ese sentido, recordó que "muchas actividades cayeron en sus ventas y corren peligro la pequeña, la mediana y la gran industria. Este mes de junio nos amenazan con aumentos muy grandes en la luz, en el gas, en el transporte y en la nafta, que van a incidir en los flacos bolsillos de los argentinos y argentinas, y ese es el problema que debemos afrontar todos los partidos tratando de ver cómo ayudamos a que podamos salir de este difícil momento que vive la República".

"Sin duda alguna el sufrimiento es de todos y por ende debemos tratar de poner las mejores ideas y pensamientos para que al Presidente le vaya bien, porque si le va bien le va a ir bien a todos los argentinos. Pero también queremos que el Presidente se deje ayudar porque sino los problemas se van a ahondar, profundizar y va a ser más difícil salir de la crisis", cerró.