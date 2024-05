Guillermo Jenefes: "Milei debería tratar de solucionar los problemas de la microeconomía"

En una nueva emisión de Detrás de las Noticias, Guillermo Jenefes analizó los hechos de mayor relevancia para la política nacional y local registrados durante la última semana.

En principio, destacó que “un tema central es la Ley Bases que se debate en el Senado y que aparentemente se aprobaría con algunas modificaciones y volvería a la Cámara de Diputados”.

“Esto va a provocar que el ansiado pacto del 25 de mayo con todos los gobernadores no se realice porque no va a haber ley para ese día”, señaló el conductor del ciclo. En esa línea, recordó que “el ministro del Interior, Guillermo Francos, dijo que probablemente se haga el 20 de junio en la ciudad de Rosario si es que hay Ley de Bases, ya que en los tiempos parlamentario los plazos son elásticos y debemos esperar a lo que resuelva el Senado y la Cámara de Diputados”.

Por otro lado, Jenefes planteó que “un tema importante fue la visita del presidente Javier Milei a España, en donde lamentablemente se fue de boca y dijo que la mujer del presidente de España era corrupta por estar sometida a un proceso penal y trajo como consecuencia problemas entre las relaciones de Argentina y de España, que no deberían existir”.

El exfuncionario consideró que “España es un país amigo y democrático, por lo que no nos debemos meter en la interna de España en la elección de los representantes en al comunidad europea y no nos debemos meter en las elecciones internas de España, ni tratar de echar agua para algún partido”.

“El Presidente aunque no haya ido en misión oficial es el Presidente de todos los argentinos y lo que dice representa a todos los argentinos”, expuso y agregó: “lo que dijo es abrupto, de ninguna manera admisible y la canciller Mondino tendrá que salir con un matafuego tratando de atemperar las emociones para que esto no se convierta en una brecha mayor ya que son muchas las empresas españolas en Argentina y muchas las relaciones de comercio y cultura con España”.

“Me gustaría que Milei solucione el problema que existe en la microeconomía, en el bolsillo y los ingresos, que constituye hoy un tema que está en todas las mesas de los argentinos porque lo que cobran no les alcanza y esto está provocando una serie de hechos que pueden convertirse en hechos como los de Misiones, donde la Policía se levantó como consecuencia de los pocos recursos de sueldo”, analizó.

En tal sentido, planteó: “eso no debe tener un efecto dominó, Milei debería mirar más y en lugar de patrocinar su libro e ir a España a hacer relaciones diplomáticas con un partido, hacer relaciones diplomáticas con todo el reino de España y tratar de solucionar los problemas de los argentinos, porque el sueldo no les alcanza, los hogares no tienen plata y muchos no pueden llegar a fin de mes”.

EL PANORAMA POLÍTICO EN JUJUY

Por otra parte, el conductor de Detrás de las Noticias hizo un repaso por el panorama político actual en Jujuy, que tiene “por un lado a la gente de Milei que está tratando de armar un partido en Jujuy, y la suerte o fracaso de ese partido va a estar atado a la suerte o fracaso de Milei en lo nacional”.

“En el caso de la UCR vemos que se ve un mar que no tiene olas y está tranquilo, pero se percibe que existen algunas fricciones entre el exgobernador Gerardo Morales y el actual gobernador Carlos Sadir, que no salió a flote pero sabemos que muchas veces existen algunas diferencias”, expuso.

“Hago votos para que se lleven bien, Gerardo es un político a quien le tengo gran respeto, hizo una buena gestión en sus dos gobiernos y espero que no haya apetencias políticas prematuras porque los jujeños no tenemos plata y queremos que quienes gobiernan Jujuy con las mayorías legislativas y con la tranquilidad que gobiernen para solucionar los problemas que tenemos”, reflexionó.

Por último, Jenefes sostuvo que “en el Partido Justicialista (PJ) sigue todo igual: todos peleados”. En ese sentido, detalló que “por un lado hay justicialistas que quieren las internas ya y otros que no quieren las internas”.

“Los que no quieren internas quieren influir sobre los interventores en el momento en que sea necesario para elegir candidatos y eso no me parece. El PJ debe ser regularizado por el voto de sus afiliados y en donde se muestre en cada fuerza qué es lo que tienen para proponer a la comunidad sino seguramente vamos a ir a un desastre, a una mayor división y cauno lleguen las elecciones va a producirse una elección catastrófica para el PJ”.

“Hago votos para que exista el dialogo y el acuerdo, no solo en el orden nacional, sino en el provincial donde el Gobierno debe acordar y dialogar con las fuerzas políticas. Y el PJ también debe dialogar y acordar porque sino vamos a divisiones que no sirven para nada”, cerró.