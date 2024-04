Guillermo Jenefes: "La defensa a la educación pública no constituye ningún agravio al Gobierno"

En una nueva emisión de Detrás de las Noticias, Guillermo Jenefes analizó los hechos políticos y económicos del país y de la provincia registrados en las últimas jornadas.

En un principio hizo mención al mensaje que brindó Javier Milei en cadena nacional este lunes por la noche. “El presidente presenta como un gran éxito haber obtenido un superávit fiscal, o sea que se gastó mucho menos de lo que entró al Tesoro Nacional. Al éxito lo atribuye a achicar el gasto político, lo cual en una parte es cierto, pero ese déficit vino como consecuencia de haber pulverizado los salarios de todos los empleados públicos y privados, y que redundó en pagar mucho menos en la administración nacional, provincial y municipal y también como consecuencia de una grave recesión que vive Argentina, ya que cayeron las ventas y se están en peligro a muchas empresas”, evaluó.

Asimismo, planteó que “nos encontramos que en la República, como consecuencia de la quita que hay de los subsidios, vino una abultada factura de luz y de gas, y también hay un incremento importante de las naftas que llegan a casi un dólar o un poco más, esto redundó en el bolsillo de los argentinos y argentinas, que en muchos casos no pueden pagar los servicios.

“Esto ocurre no solo en los hogares sino también en las empresas, que se ven con dificultad de pagar los aumentos que sufrieron y las pone en peligro”, consideró.

Jenefes señaló que la situación de crisis “es la materia que tiene pendiente el presidente Milei para los próximos meses”. En ese sentido, se refirió a la inflación: “nos jactamos de una inflación de un 10% mensual, contra un 6% anual en Brasil, un 2% en Bolivia y un 3 o 4% en Uruguay, y que constituye un desafío que tiene el Gobierno de la Nación”.

“En el caso de la energía tuvimos en Jujuy un hecho curioso, una organización de defensa de consumidores se presentó a la Justicia y obtuvo una medida cautelar para retrotraer el precio de la energía a enero y el propio Estado lo recurrió a la Corte Suprema de Jujuy”, expuso el exfuncionario y manifestó: “no logro entender por qué el Estado se pone en defensa de una empresa privada y no en defensa de los consumidores jujeños”.

MARCHA EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Por otro lado, el conductor del ciclo se refirió a la marcha que se realizará este martes en defensa de la educación pública. “Soy un hombre que hizo la primaria en la Escuela Belgrano, en el Colegio Nacional el secundario y en la Universidad Nacional de Córdoba me recibí de abogado. Toda esa escuela pública me dio las herramientas para que pudiera crecer con posterioridad”, reflexionó.

“Cómo no defender la escuela pública y la universidad pública, cómo no defender este derecho que constituye además una obligación de los Estados de brindar a todos la posibilidad de tener una educación”, señaló.

“Debemos mirar la marcha con relación a la educación con sumo cuidado porque es una marcha promovida por la universidad que no tiene fine políticos, sino la defensa de la educación pública, que no puede constituir ningún agravio al gobierno de la Nación, sino por el contrario debe avisparlo de que debe defender la educación pública y la universidad. Y si hay cajas en donde se hace política, que rindan cuentas de los fondos que reciben y deben ser destinados a la educación y no a la política”, expresó.

RESPETO A LA PROPIEDAD PRIVADA

“Milei volvió a reiterar que es uno de sus principios el respeto de la propiedad privada, que es el punto primero que el 25 de mayo quiere firmar como el pacto con todos los gobernadores de la Argentina. En Jujuy me preocupa que se dicte una ley de emergencia que faculte al gobernador de la provincia a dejar sin efeto contratos y a pagar las consecuencias de dejar sin efecto un contrato con una consolidación de deuda que es inconstitucional”, analizó Jenefes sobre la ley que se debate en la Legislatura.

“A los derechos de deudores y acreedores los regula el Congreso, cuando en Jujuy hubo consolidación de deuda hubo por adhesión a ley nacional y no por decisión de la Legislatura de forma unilateral”, recordó.

“Llamo a la reflexión y que se respete el derecho a la propiedad privada, poque se va a atentar contra la seguridad jurídica y no va a atraer más inversiones sino que se van a ir a otro lugar donde se respete la propiedad privada”, indicó.

Por último y en un sentido semejante, hizo hincapié en que “debe primar la igualdad”. Al respecto, recordó que “Milei prometió ir en contra del Señor Tabaco de la tabacalera Sarandí que paga la mitad de impuesto de las otras productoras por un beneficio que obtuvo a través de una medida cautelar que se mantiene. Además, tiene padrinos políticos de la provincia de Buenos Aires que perjudican al resto de la república, atentando contra la igualdad que es la base de las cargas públicas”.