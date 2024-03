Guillermo Jenefes: "El rechazo al DNU se debió fundamentalmente a que hubo un destrato al Legislativo"

En una nueva emisión de Detrás de las Noticias, Guillermo Jenefes analizó el hecho político más importante de los últimos días: el rechazo del Senado al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei . Asimismo, se refirió a la situación económica del país.

“Podemos decir que los decretos fueron incorporados por la reforma constitucional de 1994 y reglamentados por una ley cuando estaba gobernando De la Rúa y el Partido Justicialista sostenía que era necesario para hacer caer un decreto que una Cámara se pronuncie por su rechazo”, indicó de forma inicial y agregó que “este proyecto no prosperó”.

“Al poco tiempo cayó De la Rúa y asumió el Justicialismo el gobierno y siendo Kirchner presidente de los argentinos se sostuvo el criterio de que para rechazar un DNU se necesitaba el voto de las dos Cámaras, adoptando una posición contraria y haciendo más vigente el teorema de Baglini: cuanto más cerca del poder más condescendiente con el poder, cuanto más lejos más duro con el poder”.

Retomando la situación del decreto de Milei, Jenefes recordó que “de acuerdo a la ley que lo reglamenta, una vez que se dictó el decreto había 10 días para pasar al Congreso de la Nación. Se conformó recién en 50 días la comisión de tratamiento de decretos para que emitiera dictamen, una comisión bicameral, y el primero en tratarlo, ya que no se pudo emitir dictamen, fue el Senado de la Nación”.

“El Senado, vencido los plazos para que la comisión se expidiera, empezó a intimar a la vicepresidenta para que convocara a una sesión especial que se realizó la semana pasada y allí se rechazó el DNU con el voto mayoritario. Se decidió que se debía rechazar, algunos decían que era inconstitucional, avanzaba sobre algunas materias que no habilitaban el tratamiento a través de un DNU; otros porque no estaban de acuerdo con la reforma laboral; otros porque no estaban de acuerdo con la reforma impositiva y otros no estaban de acuerdo en la derogación de la ley de alquileres”, repasó.

“Había muchas opiniones, pero una de fondo en cuanto el rechazo al DNU se debió fundamentalmente a que hubo un destrato del Ejecutivo al Legislativo y como consecuencia de ese destrato los senadores trabajaron de acuerdo a las normas que imponía el reglamento y obligaron a la vicepresidenta a convocar a sesión especial y tratar el decreto”, evaluó el conductor del ciclo.

Jenefes sostuvo que “el rechazo del decreto tiene muchas aristas”. En ese sentido destacó que “la primera a tener en claro es que al haber sido rechazada por el Senado y no aún por Diputados el decreto tiene plena vigencia hasta que lo trate la Cámara baja”.

“La segunda consecuencia que tiene el rechazo por el Senado es la necesidad que va a tener Milei de tener un diálogo, un acuerdo y consensos en Diputados, en donde el presidente tiene solo 37 legisladores. Si le agregamos la totalidad del Pro son unos 90 en total, pero le falta y debe tener buenas relaciones de diálogo con partidos provinciales y con otras fuerzas ya que a través de la amenaza y el látigo seguramente no va a tener consensos y la aprobación del decreto, y menos va a tener el 25 de mayo un acuerdo o pacto que genera la posibilidad de llegar a acuerdos esenciales para la gobernabilidad y el cambio estructural de Argentina”.

“Otro efecto que provocó el DNU es sacar a la luz algunas diferencias entre Milei y Villarruel, en donde se puede ver, independientemente de los dimes y diretes, que existen en algunos temas opiniones distintas entre el presidente y la vicepresidenta, que espero que no se ahonden porque necesitamos de todas las instituciones para sacar adelante a la República”, señaló.

“Otra de las circunstancias que llamaron la atención es que el presidente de la UCR, Martín Lousteau, casi en soledad con relación a los radicales del Senado votó por el rechazo y esto provocó un terremoto político en todo el arco del radicalismo”, expuso el ex vicegobernador.

Al respecto, repasó que “por un lado salieron los presidentes de los bloques de diputados y senadores rechazando la actitud de Lousteau y apostando a un diálogo y consenso en donde ambas partes deben deponer actitudes para llegar a un acuerdo”. A ello se adiciona “la posición de algunos gobernadores, entre ellos Carlos Sadir, que manifestaron no estar de acuerdo con la posición de Lousteau. Y esto tiene repercusión en Jujuy por cuanto nadie desconoce que Gerardo Morales tiene afinidad con el presidente de la UCR y con Rodríguez Larreta, y manifestó públicamente su desacuerdo con el DNU”.

“Sadir tuvo que decir que no estaba de acuerdo con Lousteau, que debíamos seguir negociando con el propósito de llegar a un acuerdo. Y aquí se ve una diferencia entre los dirigentes de la UCR en Jujuy, que hago votos para que no se agrande en otros temas por cuanto necesitamos no solo de la fuerza de Sadir sino de Morales para sacar adelante a Jujuy”, auguró.

LA CRÍTICA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA

“No voy a dejar de destacar que no basta con que haya bajado el dólar y que las reservas del BCRA hayan crecido, no basta decir que tenemos prácticamente en el orden nacional un déficit cero en donde no se gasta más de lo ingresa, no basta con que el riesgo país haya bajado, porque en el común de los argentinos y argentinas estamos viendo que los recursos que ingresan al bolsillo, ya sea de trabajadores o jubilados, no les alcanza para cubrir las necesidades elementales, no alcanza para llegar a mitad de mes”, analizó.

“Esto se debe no solo a que los ingresos de los trabajadores no han seguido el ritmo inflacionario que vivió Argentina sino a que existe una gran recesión producto de que han subido tanto los precios y que muchos no pueden comprar los elementos que integran una canasta básica. Por eso, si queremos un decreto de necesidad y urgencia, una ley de bases y un acuerdo para el 25 de mayo debemos primero mirar esta situación porque si no nos encontramos con un tren que va a 200 kilómetros por hora y en la primera curva se va a estrellar”, apuntó.

“La paciencia de los argentinos tiene siempre su límite, ya hay 100 días de gobierno de Milei y sin dudas es necesario que miremos la micro y tratemos de resolver los problemas porque si no nos vamos a encontrar en serias dificultades”, consideró el conductor de Detrás de las Noticias.

Por último, Jenefes hizo mención al establecimiento de una nueva tasa al combustible en San Salvador. “No es aumentando impuestos como vamos a salir adelante, no es encareciendo las naftas con una tasa que tiene dudosa constitucionalidad que vamos a solucionar los problemas de los jujeños y jujeñas, llamo a la reflexión a todos los políticos y dirigentes, a que entre todos encontremos soluciones para el futuro”, convocó.