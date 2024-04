Guillermo Jenefes: "La medida de ajuste no sólo afecta a la administración pública sino también a la gente común"

En una nueva emisión de Detrás de las Noticias, Guillermo Jenefes recordó y saludo a todos los veteranos y héroes de Malvinas indicando que realmente realizaron una gesta heroica y que lamentablemente en muchos casos non fueron reconocidos.

Así mismo Jenefes se refirió a la situación política y económica que atraviesa el país y cómo impacta en la sociedad: “Siempre destacamos los hechos sobresalientes de la semana que pasó donde fundamentalmente tenemos que hablar del Gobierno Nacional y el presidente Milei. Tenemos que hablar de las medidas de ajuste y las consecuencias que están provocando dichos ajustes, no solo en la administración pública nacional sino también en la gente común, en todos los argentinos”.

Luego agregó: “No somos una planilla de Excel en donde al argentino y argentino le podemos decir que se ha nivelado el déficit fiscal, han aumentado las reservas del Banco Central, ha disminuido los riesgos país y que el dólar blue está medianamente quieto”.

“Pero tenemos que hablar de lo que ocurre en el día a día, en donde todo aquel que tiene un trabajo ya se formal, informal, jubilado, pensionado o algún ingreso, está viendo que el mismo se le está yendo de las manos como consecuencia de un gran proceso inflacionario que ocurrió en la República Argentina desde el 2023, se acentuó en los primeros meses del 2024 y en donde el Gobierno festeja que la inflación en marzo llegue al 10 o 9% mensual”.

Continuó y aseguró: “Sin duda alguna como argentino me llena de tristeza, es una realidad que ocurre. Esto es responsabilidad de todos los Gobiernos desde hace muchísimos años, pero no podemos dejar de hablar de ese proceso inflacionario que destroza la economía familiar, que hace que la gente no pueda llegar a fin de mes y en donde tenemos que encontrar una solución a los precios relativos ya que hay una excesiva onerosidad en lo que se vende y como consecuencia de ello ha caído la venta de todo”.

Además, Jenefes recordó y repasó: “Esto nos vuelve a preocupar. Es el tema que nos preocupa en el día a día, en cada uno de los hogares, en cada una de las familias que ven que han subido los medicamentos, luz, gas, transporte, los productos que forman parte de la canasta familiar y el Gobierno tiene que ver. El Gobierno está pasando su luna de miel en la República Argentina”.

En el mismo sentido, Jenefes indicó: “Hemos entrado en el cuarto mes del Gobierno de Milei que tiene que empezar a fijarse en estos temas ya que el famoso acuerdo del 25 de mayo con 10 puntos, está muy lejano, ese Decreto de Necesidad de Urgencia de su aprobación o no aprobación por la Cámara de Diputados de la Nación está lejano y va a influir sin dudas en la decisión que se tome, si se agrava la situación de los argentinos y del bolsillo de los argentinos”.

Presentación de una Ley de Emergencia en Jujuy

Por otro lado, y desde una mirada más local, el ex vicegobernador de la provincia detalló: “En el orden provincial no hay dudas de que, si la crisis pega en la Nación, pega en cada una de las provincias argentinas y más cuando la variable de ajuste ha sido reducir los recursos que venían a la provincia de Jujuy”.

Luego agregó: “Como consecuencia de ello, el Gobernador ha remitido una Ley de Emergencia a la Legislatura y va a tomar estado parlamentario este miércoles y lo único a lo que aspiro es que esta ley, que sí es un instrumento que necesita el Gobierno de la Nación y de la Provincia como consecuencia de esta grave crisis económica y social que vive la República Argentina y Jujuy, se tome, no como una ley exprés, que se converse con todos los sectores de tal manera de poder llegar a una ley consensuada con acuerdos y que luego no sea judicializada porque no sirve absolutamente de nada que discutamos en los tribunales si debemos o no hacer un ajuste”.

Finalmente, el conductor del ciclo aseguró: “A mí no me cabe la menor duda de que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo también pensando en que ese ajuste provoca efectos en cada uno de los argentinos y jujeños”.