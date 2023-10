Guillermo Jenefes: "Votar es una responsabilidad que todos debemos asumir"

El 22 de octubre próximo se vivirá una nueva jornada democrática en Argentina. De cara a estas elecciones que son cruciales para el futuro del país, en el programa "Detrás de las Noticias" en Canal 7 de Jujuy, Guillermo Jenefes desarrolló un editorial en el que destaca la importancia de participar con el voto.

En estos comicios, los ciudadanos argentinos tendrán la oportunidad de elegir a su próximo presidente, vicepresidente, diputados y senadores. Para el caso particular de la provincia de Jujuy, también se seleccionarán tres candidatos a diputados y tres candidatos a senadores.

Guillermo Jenefes, referente político y conductor de Detrás de las Noticias, dejó en claro que no discutiría los méritos y deméritos de los candidatos presidenciales que lideraron en las elecciones primarias. En su lugar, se centró en un tema igualmente vital: la importancia de votar y cómo esta elección definirá el futuro de la República Argentina.

Jenefes comenzó recordando que el voto es un derecho fundamental para todos los argentinos y, a partir de los 16 años, una obligación cívica. Subrayó que, en las elecciones del 22 de octubre, se decidirá quién ocupará la presidencia de Argentina, un país con una fuerte tradición constitucionalista.

Jenefes enfatizó la magnitud de la tarea que tienen los ciudadanos en esta elección. Llamó la atención sobre los casi seis millones de argentinos que no votaron en las PASO, un millón y medio que votó en blanco o nulo, los votos de extranjeros que no participaron en las primarias pero que ahora tienen la oportunidad, y los pequeños partidos que no lograron superar el umbral para competir en las elecciones generales.

Con un tono reflexivo, Jenefes hizo un llamado a todos aquellos que no votaron, votaron en blanco o emitieron un voto nulo para que reconsideren su posición. Hizo hincapié en que el futuro de la República Argentina está en sus manos y que la elección del próximo presidente influirá en cuestiones fundamentales, como "la política social, educativa, de seguridad, el comercio interior y exterior, la carga impositiva, la lucha contra el déficit fiscal y la continuidad de los planes sociales."

Además, Jenefes resaltó que el respaldo de los votos es crucial para respaldar un gobierno que enfrentará una crisis política, social y económica. En un momento en que la confianza en la política está en entredicho y la sociedad enfrenta dificultades, "el acto de votar se convierte en un acto de responsabilidad cívica."

Para concluir, Guillermo Jenefes instó a los ciudadanos de Jujuy y de toda Argentina a ejercer su derecho y deber cívico el 22 de octubre. Los alentó a elegir al candidato que consideren mejor capacitado para liderar al país en un momento de crisis y desafíos. El mensaje final fue claro: "la decisión que tomen tendrá un impacto significativo en el futuro de Argentina."

El llamado a la acción de parte de Jenefes fue "votar el 22 de octubre no solo es un derecho, sino una responsabilidad que todos los argentinos deben asumir para moldear el rumbo de su nación".