Habrá un remate de equinos en Jujuy el próximo sábado 17 de junio

El próximo sábado 17 de junio se llevará a cabo un remate de equinos en Jujuy. El mismo se realizará desde las 9 de la mañana en la Unidad Regional N°1 de Higuerillas y el juez contravencional, Matías Ustarez habló con Canal 7 de Jujuy y dijo que “se subastarán con la finalidad de que sean adquiridos por personas responsables según el régimen legal”.

Ustarez comentó que son alrededor de 15 equinos que “fueron decomisados en causas contavecionales por haber circulado en la vía pública sin el cuidado de ninguna persona, hay algunos que no fueron reclamados y no se logró acreditar su identidad”. EL objetivo es que no permanezcan “indefinidamente en los corrales de caballería cuando se aproximan los días fríos”.

Desde el miércoles 14, hasta el viernes 16, los caballos serán exhibidos para todos los interesados en verlos. “Se podrán preguntar sus características, edades y estará el veterinario de la policía de Jujuy para acreditar su estado de salud".

El remate iniciará sin una base, por lo que dependerá de la oferta que hagan los compradores.