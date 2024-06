Habrá restricción de tránsito y modificación en las paradas de colectivo en la Patricias Argentinas

Por obras de repavimentación, dispusieron modificaciones en el tránsito en la calle Patricias Argentinas, en el tramo comprendido entre Alvear y Belgrano desde el 1° de julio.

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que habrá restricción del tránsito vehicular en el mencionado tramo.

Asimismo, determinaron el traslado de las paradas del transporte urbano de pasajeros de las líneas: 3; 9; 13; 14; 31; 41; 11A; 11M; 2; 20; 30; 52; 8; 49; 1; 12; 15; 35; 36; 38; y 39, hacia la cuadra comprendida sobre la misma arteria entre Belgrano y San Martín.

Desde la repartición municipal especificaron que dichas modificaciones se mantendrán hasta la finalización de la mencionada obra. Por tal motivo, solicitaron circular con máxima precaución y prestar especial atención a la cartelería y al personal de tránsito que será apostado en el lugar.

EMPRESARIO DEL TRANSPORTE CUESTIONÓ LA CANTIDAD DE PASAJEROS QUE VIAJAN GRATIS EN LA CAPITAL JUJEÑA

Tras el último aumento en la tarifa del boleto urbano de pasajeros en San Salvador de Jujuy y con la incertidumbre sobre la continuidad del Boleto Estudiantil Gratuito y Universal (BEGU), un empresario del rubro cuestionó que no existan definiciones en ese tema y además puso énfasis en la cantidad de personas que tienen pases libres.

En diálogo con Canal 7 de Jujuy, Rodolfo Severich en primer lugar remarcó su disconformidad con la aplicación del último aumento en el precio del boleto de colectivos y argumentó que esa no es la solución al problema del transporte. “Muchas de las empresas no estaban conformes pero la necesidad nos obligó a esta decisión que finalmente la toma el municipio. La realidad muestra que aumenta el boleto y baja la cantidad de pasajeros. Creo que andamos equivocando el camino, tenemos que sentarnos y analizar cómo se puede trabajar en forma seria para buscar una solución y no seguir incrementándole el costo a la gente”.

En ese sentido, el empresario aseguró que tras la última suba del boleto que rige desde el viernes 14 de junio “el corte de boleto cayó un 20%”.

En esa línea también puso el foco en la gratuidad. “Muchos han pasado a la gratuidad. Muchos han pasado al BEGU y si bien es cierto hay muchos que sí estudian, hay otros que como en todos lados hay gente buena y gente mala. Lo mismo pasa con los discapacitados. Llevamos como 20 mil discapacitados todos los días, no hay esa cantidad en Jujuy. Hay gente que no respeta el uso del Certificado Único de Discapacidad (CUD), por eso nosotros le exigimos que presenten las credenciales a los que hacen uso de la SUBE”.

Severich recalcó que “la gente no puede pagar mas aumentos del boleto” y por eso volvió a apuntar a las gratuidades que existen a la hora de viajar en San Salvador de Jujuy. “Los primeros que votaron el cambio de gobierno a nivel nacional fueron los jóvenes. Entonces si existe un sinceramiento de precios y si a todo el mundo se le cobra las tarifas con sinceramiento ¿por qué a los jóvenes no y tiene que seguir habiendo gratuidad para ellos?”, se preguntó el empresario.

Rodolfo Severich

Por último, Severich expresó su preocupación por la falta de definición en la continuidad del BEGU para la segunda mitad del año. “Estamos en conversaciones con el señor intendente y con el gobernador. Hace unos 20 días mantuvimos una reunión y esperamos otro encuentro que sea definitivo para que nos digan cuál será la solución para la problemática de la gratuidad. Esperemos que la respuesta llegue antes del receso invernal para saber si se toma alguna medida para palear este tema o suspender el BEGU”.