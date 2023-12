Harán fila por más de 24 horas en Ciudad Cultural para ser atendidos en la Anses

A pesar de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció que desde el 15 de enero y hasta el 31 de marzo de 2024 estará abierta la presentación online de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para aquellos que aún no hayan completado este trámite, en la oficina de la dependencia en Ciudad Cultural hay largas filas y habrá personas que permanecerán más de 24 horas esperando.

"Estoy desde las 11 de la noche haciendo fila", indicó en diálogo con Canal 7 de Jujuy una de las mujeres que aguarda en la puerta de la Anses. "Esta mañana dijeron que iban a dar 200 números y dieron 300, pero es mucha la gente, más de mil, y la mayoría se fue", indicó.

Filas en las Anses de la Ciudad Cultural

"Algunos decidimos quedarnos porque nos dijeron que es hasta hoy y ahora que es hasta mañana. No podemos estar días seguidos durmiendo acá. No tenemos número, no dieron ni quieren dar", planteó.

Qué es la libreta AUH

Todos los años los titulares de la Asignación Universal por Hijo, tienen que presentar el formulario de Libreta completo.

De esta manera se verifica la asistencia escolar, el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación y los controles de salud de los niños y adolescentes que reciben la asignación.

La presentación de la Libreta es obligatoria y habilita, además, a cobrar el 20% del complemento acumulado durante el año anterior.

Cómo realizar el trámite de la libreta AUH

Descargar el Formulario: Descargá el formulario de la Libreta (PS 1.47) desde la página oficial de ANSES. Imprimí el formulario y completa los campos obligatorios, incluyendo tu nombre, apellido, CUIL y datos del domicilio tanto tuyos como de tu hijo. No olvides firmar el formulario.

Descargá el formulario de la Libreta (PS 1.47) desde la página oficial de ANSES. Imprimí el formulario y completa los campos obligatorios, incluyendo tu nombre, apellido, CUIL y datos del domicilio tanto tuyos como de tu hijo. No olvides firmar el formulario. Completar la Libreta: Dirigite al centro de salud para que completen y firmen el formulario con la información correspondiente al año en curso. En el centro de salud, asegúrate de realizar los controles de salud y vacunación para tus hijos de 0 a 17 años inclusive. Además, visita la escuela para obtener la firma y datos de escolaridad del ciclo actual si tu hijo tiene entre 5 y 17 años. En el caso de niños de 0 a 4 años, no es obligatorio completar esta sección.

Dirigite al centro de salud para que completen y firmen el formulario con la información correspondiente al año en curso. En el centro de salud, asegúrate de realizar los controles de salud y vacunación para tus hijos de 0 a 17 años inclusive. Además, visita la escuela para obtener la firma y datos de escolaridad del ciclo actual si tu hijo tiene entre 5 y 17 años. En el caso de niños de 0 a 4 años, no es obligatorio completar esta sección. Presentación en ANSES: Una vez que tengas el formulario de la Libreta completo y con las firmas requeridas, presenta el documento sin necesidad de turno en una oficina de ANSES. Asegúrate de llevar contigo tu Documento Nacional de Identidad (DNI).