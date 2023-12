Hay incertidumbre en los surtidores de Jujuy y estiman un aumento del 50% en el precio de los combustibles

A pocas horas del anuncio de las medidas económicas por parte el ministro Luis Caputo, en las estaciones de servicio esperan definiciones de las petroleras para conocer a cuánto se venderá el combustible.

En el caso de Jujuy, como en el todo el país, los propietarios de surtidores viven horas de incertidumbre al no contar con información oficial sobre el impacto de la devaluación en los precios de los combustibles.

Silvia Ficoseco, integrante de la Cámara de Expendedores de Combustibles de la Provincia de Jujuy, describió a Canal 7 cuál es la situación a pocas horas de anunciadas las medidas por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

“Estamos todos expectantes respecto a la posible liberación de los precios de los combustibles, no sabemos lo que va a pasar, creemos que si pero no contamos con ningún instructivo, no tenemos absolutamente nada pero sabemos que en cualquier momento tendremos novedades de las petroleras”.

Respecto a los precios, Ficoseco estimó que el litro de combustible debería costar lo mismo que el dólar oficial, hoy a $800 pesos. “Se intuye que vamos a tener una suba importante en el precio pero realmente no tenemos una notificación. Si vamos a la referencia un litro-un dólar, el incremento será del 100% pero no sabemos si será escalonado o si será en un solo tramo. Yo creo que al menos la suba debe ser del 50% antes de fin de año pero no depende de nosotros sino de las decisiones del Gobierno Nacional”, cerró la referente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de la Provincia de Jujuy.