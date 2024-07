"Hay muchos turistas pero poco dinero": comerciantes de Tilcara buscan mantener precios ante la caída del consumo

Canal 7 de Jujuy realizó un recorrido por las calles de Tilcara para conocer la economía diaria de ese pueblo turístico de la Quebrada de Humahuaca.

Los comerciantes que antes apuntaban sus ventas a turistas nacionales e internacionales, hoy mantienen los precios ante la caída del consumo y el poder adquisitivo de los argentinos.

En el mercado municipal de Tilcara tanto lugareños como visitantes buscan frutas y verduras para cocinar. Allí los puesteros aseguran que como consecuencia de las buenas temperaturas de las últimas semanas los precios han bajado. A ello le suman la decisión de mantener los precios todo lo que se pueda para que los productos se vendan.

"En Tilcara y en toda la provincia han bajado los precios de las verduras. Después de las heladas llegaron los días con altas temperaturas y eso hizo que las verduras se maduren y se coseche en gran cantidad. Hay producción de la Quebrada y de la zona de Perico", explicó Manuela Ignacio, puestera del mercado municipal.

"Además, no hay dinero en la calle y por eso bajaron los precios. Cuando estaba todo muy caro la gente compraba por unidad, ahora lo hace por kilo de todas maneras lo más probable es que en el futuro cercano nuevamente haya un aumento de las frutas y las verduras", agregó Ignacio.

verduras - frutas en el mercado municipal de Tilcara

Rosa Tolaba, vendedora de hierbas medicinales en el mercado municipal, afirmó que a pesar de mantener los precios del año pasado ($500 y $1.000 las bolsitas) tilcareños y turistas no compran. "Hace como un año que venimos con esta situación. A pesar de que hay visitantes preguntan pero no llevan los productos. Hay muchos turistas pero poco dinero. Hay días en que no vendemos nada, no sacamos ni para el remis por lo que liquidamos las bolsitas a tres por $1.000".

Valerio Domínguez, vendedor de carne de llama y cordero también coincidió con las puesteras consultadas. "Por ahora mantenemos los precios porque no se puede subir por la situación económica que estamos pasando que no es nada grata. Es difícil porque la carne la producen en la Puna, nosotros la trasladamos a la Quebrada y tratamos de compensar el precio para que no perdamos".

Domínguez adelantó casi con seguridad que en agosto los precios de la carne de llama y cordero aumentarán.

carne de llama y cordero

Algunos precios

carne de cordero por kilo 5.500

carne de llama por kilo 5.000

lomo de llama por kilo $7.500

tomate el kilo desde $600

papa el kilo desde $600

cebolla el kilo desde $1.000