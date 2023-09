Inadi Jujuy cuestionó el fallo judicial por el femicidio de Cesia Reinaga: "Alarmante falta de perspectiva de género"

Sin justicia. En la jornada de este miércoles, en juicio abreviado en la capital jujeña, los dos hombres que continuaban acusados por ser cómplices del crimen de la joven Cesia Reinaga , asumieron la autoría del delito de encubrimiento con amenazas coactivas en concurso real. Sin embargo, recuperaron la libertad y por el femicidio de la joven de Abra Pampa no hay ningún responsable preso.

El fallo del Tribunal en lo Criminal Nº 3 generó indignación en gran parte de la comunidad y también en instituciones de distinta índole que expresaron su desacuerdo en cómo fue el desenlace final del caso.

Es el caso de Inadi Jujuy, quien hizo pública, a través de un comunicado, su preocupación y sus cuestionamientos al desarrollo del juicio y el fallo.

Titulado como “Justicia sin perspectiva de género”, el texto difundido en las redes sociales del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) hace referencia a la “alarmante falta de perspectiva de género”.

JUSTICIA SIN PERPECTIVA DE GENERO

"Al igual que toda la sociedad jujeña, tomamos conocimiento que el juicio por el femicidio de Cesia Reinaga concluye con el resultado final de que los responsables se encuentran libres, uno por su minoría de edad y los otros (acusados de encubrimiento) por acogerse a los beneficios del juicio abreviado.

Frente a ello, la madre de Cesia continúa cargando con su dolor, sin el consuelo que la justicia podría haberle otorgado. Ella ve como la legislación y la mirada jurídica la despojaron una vez más de su esperanza.

Escucharla en su angustia desgarradora nos hace notar cuanto nos falta aprender y caminar como sociedad para que ninguna otra madre tenga que pasar por lo mismo, que nuestras hijas puedan vivir libremente sin el peligro de ser abusadas y asesinadas, que ningún padre tenga que morir buscando justicia como pasó con el padre de Cesia.

Hoy todos tenemos un sabor amargo, notamos que se dice que el caso concluyó pero no parece que eso conforme a nadie, salvo a los responsables.

Desde el INADI, frente a esta resonancia pública de esta sentencia que notamos con una alarmante falta de perspectiva de género, renovamos nuestro objetivo de lucha contra la discriminación hacia las mujeres. Reafirmamos el compromiso de continuar trabajando para que no existan más mujeres maltratadas, abusadas, asesinada, que no tengamos que acompañar a otra madre en su dolor. Que podamos ver a nuestras mujeres existir en todo su potencial, sin miedos y sin barreras. Y ahí si sentiremos que crecimos, que se hizo justicia y que la muerte de Cesia no fue en vano".

Están libres todos los involucrados en el crimen de Cesia Reinaga: qué prohibiciones deben cumplir

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 les aplicará a los dos mayores de edad imputados por encubrir al menor que asesinó a Cesia la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y el pago de una reparación económica para la madre de la víctima, por lo que recuperaron la libertad.

Además, se les impuso reglas de conducta que deberán cumplir por el tiempo de la condena, entre ellas la prohibición de concurrir o ingresar a la localidad de Abra Pampa, abstenerse de ejercer actos de violencia en cualquiera de sus tipos (física, sexual, social, económica, etc.) y /o actos molestos por cualquier medio: personal, telefónico (llamadas, mensajes, WhatsApp), redes sociales, en contra de la madre de la víctima y demás familiares de la misma.

Como se recordará, el femicidio de Cesia Reinaga ocurrió el día 29 de agosto de 2020 en inmediaciones del Matadero Municipal de Abra Pampa, y su cuerpo fue hallado recién el 9 de septiembre de 2020 en un pozo de agua servida de dicho inmueble.

Por el ilícito, un menor de 14 años de edad fue declarado responsable, y en virtud de lo establecido por la Ley Nº 22.278 el mismo no es punible. En consecuencia, de ello, no puede ser sometido a juicio ni penado por el hecho. En tanto, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía, su papá y su abuelo resultaron condenados por encubrir el hecho y amenazar a testigos.

EL FEMICIDIO DE CESIA REINAGA

El cuerpo sin vida de Cesia Nicole Reinaga fue encontrado en el matadero municipal de Abra Pampa en la jornada del martes 8 de septiembre del 2020. La joven de 20 años fue intensamente buscada por más de diez días.

El cadáver de Cesia, fue hallado sumergido en un pozo con agua, por lo que la Policía llevó adelante un operativo con un camión hidrante de la Municipalidad para poder retirarlo e identificarlo.

La Brigada de Investigaciones, que llevaba adelante la búsqueda de Cesia Nicole, acudió al sitio luego de recibir una llamada anónima que brindaba datos al respecto del caso. El lugar había sido rastrillado jornadas anteriores sin obtener novedades.

Posteriormente, el 21 de septiembre, el fiscal que entiende la causa, Diego Cussel, imputó a un menor de 14 años como presunto autor del crimen. Además del adolescente, fueron detenidos su padre y su abuelastro, ambos imputados por encubrimiento y por haber amenazado a otras personas para evitar que declaren en la causa.