Inconvenientes en el transporte gratis a la Quebrada: "Una sola persona vota y muchas la acompañan"

Rafael Ortuño, administrador de la Terminal de Ómnibus, dialogó con Canal 7 y dijo que se registraron inconvenientes en el servicio de transporte gratuito interjurisdiccional en el marco de las PASO 2023.

“Una sola persona es la que vota y muchas personas la acompañan, motivo por el cual existen inconvenientes porque es gente que ocupa asiento y no debería estar viajando”, comentó.

Por esa razón remarcó que “las personas que no van a votar no pueden viajar en el servicio gratuito” y añadió que “la condición es que el DNI coincida con el lugar al que quieran viajar”, por lo que “si la personas que tiene coincidencia no va a poder subir a la unidad”.

A qué hora termina el servicio de transporte gratuito

Ortuño recordó a los ciudadanos que el horario límite para usar el transporte gratuito en el marco de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias es a las 20 horas.

“El horario límite que tienen las unidades es hasta las 20 para estar esperando el retorno de las personas”, señaló.

“El horario de regreso va a depender de la demanda que tengan. Las unidades suben hacia las distintas localidades, esperan a que el colectivo se llene y retornan”, indicó.

Además remarcó que las paradas serán en las terminales de cada localidad.

Así estaba la terminal de ómnibus en las primeras horas de la mañana:

CÓMO JUSTIFICAR LA NO EMISIÓN DEL VOTO

En el marco de las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ) de este domingo 13 de agosto, el Comisario Guillermo Leaño, de la Dirección Administrativa Digital de la Policía de Jujuy, brindó una explicación detallada sobre los procedimientos para justificar la no emisión del voto en caso de impedimentos.

Leaño, en calidad de referente de esta área, destacó que se ofrecen dos alternativas para aquellos ciudadanos que, por diversas razones, no pueden emitir su voto en las PASO.

Primera opción: justificación presencial

La primera opción consiste en acudir personalmente a la comisaría más cercana para solicitar una exposición que justifique la ausencia de voto. En cualquier dependencia policial, los votantes pueden presentar sus razones y recibir la documentación pertinente. Esta alternativa es completamente gratuita y no implica ningún costo adicional.

Segunda opción: justificación por internet

La segunda alternativa implica utilizar el sistema de trámites en línea disponible en www.tramites.seguridad.jujuy.gob.ar. Siguiendo una metodología similar a la presencial, los ciudadanos pueden completar un formulario en línea para justificar la no emisión del voto.

Al igual que la opción anterior, este proceso de justificación no acarrea costos adicionales y es completamente gratuito.

Pasos para justificar la no emisión del voto por internet:

Rellenar el formulario digital Validar el formulario en la comisaría correspondiente. Recibir la constancia digital a través de WhatsApp y correo electrónico.

Es importante resaltar que no es necesario validar el formulario el mismo día de la votación. Los votantes tienen la flexibilidad de hacerlo al día siguiente sin ningún costo adicional. Esta modalidad en línea contribuye a evitar aglomeraciones y agiliza el proceso de justificación, brindando una opción conveniente para quienes no pudieron emitir su voto en las elecciones.

Motivos aceptados para justificar la no emisión del voto:

De acuerdo con la legislación vigente, existen cinco motivos que pueden justificar la no emisión del voto: