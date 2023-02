Ingreso a primer año en Jujuy: informaron los colegios con bancos aún disponibles a días de iniciar las clases

El Ministerio de Educación informó en el día de hoy la lista de colegios que todavía cuentan con bancos disponibles para el nivel secundario en Jujuy. La inscripción presencialmente inició el 16 de febrero y los padres todavía pueden inscribir a sus hijos hasta el inicio de clases.

Alrededor de 1.000 estudiantes son los que todavía no se anotaron en el nivel Secundario. Sobre el tema, la titular del Ministerio de Educación, María Teresa Bovi, dejó en claro que la intención de la modalidad de ingreso es no dejar sin banco a los estudiantes, "cientos de chicos quieren ingresar a los establecimientos con más de manda, que son cinco en Jujuy. Algunos explican que lo eligen por la orientación pero en todas las escuelas durante el primero y segundo año tienen un ciclo básico con las mismas materias curriculares, la orientación comienza recién en tercero, otros quieren ir a tal establecimiento porque los familiares fueron allí, pero no se puede".

"Ningún chico quedará sin banco sino que no hay suficientes en un mismo establecimiento para cubrir con la demanda. Desde este jueves estarán a disposición las opciones y el Estado garantizará que cumpla con los estudios y no dejarlo sin lugar", agregó.

UNO POR UNO, TODOS LOS COLEGIOS

REQUISITOS PARA EL INGRESO A PRIMER AÑO EN JUJUY

Constancia de alumno regular de 7° grado

Partida/ certificado de nacimiento (original y copia)

Ficha de salud (original y copia)

Fotocopia del DNI del alumno

Fotocopia del DNI del tutor

Fotocopia del CUD si corresponde (original y copia)

Constancia de alumno/a abanderado/a (si corresponde)

Partida de nacimiento de hermanos o declaración jurada de filiación (para hermanos)

INGRESO A PRIMER AÑO EN JUJUY: DÓNDE CONSULTAR PARA DESPEJAR DUDAS

Desde el Ministerio de Educación informaron que se encuentran disponibles diferentes canales para realizar consultas y despejar dudas que puedan surgir en el proceso de preinscripción

Horario de Atención: 8:30 a 18:30

CALENDARIO ESCOLAR 2023