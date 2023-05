Inició el juicio por el femicidio de Tania Clemente Palacios: "Ni la cadena perpetua nos devuelve a mi hermana"

Este viernes inició el juicio por el femicidio de Tania Jaquelina Clemente Palacios . En la instancia judicial se busca esclarecer los hechos ocurridos el 15 de diciembre de 2019 cuando fue encontrada herida en un departamento de la ciudad de San Pedro de Jujuy .

Mauro Nahuel Aparicio Maza llega al juicio acusado por la supuesta autoría del delito de “Homicidio agravado por el vínculo y violencia de género (femicidio) y por el uso de arma de fuego”.

Georgina, hermana de Tania, dialogó con Canal 7 de Jujuy y explicó que cuando ella llegó al hospital para ver a su hermana, ya había fallecido. “Un vecino la asistió y su esposa es la que nos avisó que estaba herida”, sostuvo.

La hermana de Tania detalló que, en conversaciones previas, supo que había situaciones de celos y limitaciones por parte de Aparicio. “Ella me comentaba que la celaba mucho, le prohibía cosas y hay testigos de eso, testigos de tironeos y cosas de ese estilo”, sintetizó.

Georgina detalló: “Pedimos cadena perpetua, pero ni eso nos devuelve a mi hermana. Queremos justicia para poder darle a mi papá y a mi mamá un poco de consuelo”.

Además, la hermana de la víctima remarcó: “El aduce que fue un accidente, pero no le creemos, no fue así. Mi hermana no sabia manejar un arma, el dice que ella se disparó sola, pero sabemos que no hay rastros de eso”.

Sobre los hechos

Según consta en la acusación, la mujer de 23 años se encontraba junto a Aparicio en un departamento de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

En un momento, el sujeto habría tomado su arma reglamentaria, una pistola semiautomática, marca Browning calibre 9mm, que le fue asignada en su carácter de funcionario de las fuerzas de seguridad nacional, y le habría efectuado un disparo a la mujer, impactando el proyectil en la zona del tórax de la víctima, hiriéndola mortalmente.

Luego, se hicieron presentes en el lugar dos ambulancias del servicio de emergencia SAME quienes ingresaron al inmueble en el lugar que se encontraba la víctima, le brindaron los primeros auxilios y la trasladaron al Hospital Guillermo Paterson, donde finalmente falleció, aproximadamente a horas 06:10 del mismo día, a causa de shock hipovolémico - herida de arma de fuego.