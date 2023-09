Irresponsabilidad al volante: en los últimos dos meses, 36 jujeños fueron inhabilitados para conducir

La Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy reportó que 7 nuevos conductores fueron inhabilitados como consecuencia de las infracciones cometidas en el Sistema Scoring . Por ese motivo, en los últimos dos meses, se constató que son 36 en total quienes sufrieron el descuento de puntos en la licencia de conducir.

Los últimos infractores son mayores de edad y viven en las localidades de San Salvador de Jujuy, Perico, Purmamarca, Fraile Pintado y Humahuaca.

Los mismos perdieron sus primeros por alcoholemia positiva y por infringir los articulos 18, 34, 36, 40 Inc A, 48 Inc Ñ y 68 de la ley 24449/95: que involucra transitar sin seguro del vehículo, portar la licencia vencida, por no respetar las señales del tránsito, entre otros.

Cabe indicar que por la aplicación del sistema Scoring, cuando se pierden los 20 puntos por primera vez, la licencia quedará inhabilitada por 60 días, la segunda vez que se pierdan todos los puntos serán 120 días y la tercera vez 180 días.

Para recuperar sus puntos perdidos, los conductores tienen la posibilidad de realizar un curso de seguridad vial con instancia evaluativa de forma gratuita a través del sitio web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), y esperar a la finalización del período de inhabilitación.

