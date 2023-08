Jorge Reales y Silvia Vela fueron reconocidos en los premios San Salvador por su Labor Periodística . Los periodistas de Radio Visión Jujuy recibieron un homenaje por su labor diaria y por el gran trabajo que realizan durante años en busca de la verdad y la objetividad.

Tras recibir el premio, Jorge comentó: “muchas gracias al jurado, al intendente y al Consejo Deliberante en general, a los funcionarios, a los camaradas. Hermosa esta edición y que raro se siente porque una ciudad te homenajea en este día tan importante".

“Me fui a estudiar afuera porque no había posibilidades de estudiar periodismo cerca y volví con la idea de ser un poco más periodista. Mientras algunos están en el término de su trayectoria, yo estoy a la mitad y lo que me toca decir ahora es gracias", indicó Reales y remarcó que actualmente su objetivo es "redoblar el compromiso de trabajar con responsabilidad lo que hago para que sigan creyendo que hay periodismo, que hay noticia”.

Expresó: “los premios San Salvador vinieron para quedarse y creo que tiene que seguir Intendente por mucho tiempo y seguro va a ser así porque hay mucha gente comprometida con San Salvador de Jujuy sus profesiones y actividades”.

“Quiero agradecer a mi familia grande y familia chica. Hay mucha gente importante, mi padre, mi madre, mis hermanos y mis hijos. Gracias a ellos”, finalizó el periodista emocionado.

Silvia Vela se mostró muy feliz y emocionada por el reconocimiento y dijo frente a todo el auditorio: “estoy muy emocionada. Gracias al intendente por mantener el premio porque hay mucha gente que habló de educación, de cultura, que nos enseñaron nuestro familiares a educarnos bien”.

Asimismo, relató cual fue el incentivo que tuvo para estudiar periodismo deportivo: “mi papá me dijo vas a hacer deportes pero también lo vas a transmitir porque él es de Rosario y se vino a Jujuy por mi mamá y quería escuchar LT2 de Rosario y no llegaba y era con un cable colgado de la soga y relatar los partidos. Ahí fui adquiriendo lo que es el deporte, el fútbol y me siento contenta y orgullosa de lo que me gusta y lo hago con pasión y nervios”.

Vela expresó: “estoy dentro de un medio que me permite expresarme con libertad y me apoya, estando en el programa de “La Primera Hora", por las tardes con Deportes y los domingos riéndonos con las gordas" y resaltó que recibir el premio San Salvador “es un honor” ya que compartió terna “con la gente que fue nominada por un jurado prestigioso”.

Agradeció a su papá “que lo abrazo con el corazón porque gracias a él soy periodista deportiva. A mis compañeros de trabajo y decirles a mis dos hijas Guada y Victoria, a mis vidas que dos fines de semana se quedaban sin su madre porque tenía que relatar la campaña del Lobo, que son la luz de mi vida".

Por último, destacó: “desde hace 40 años hay democracia y hay que defenderla mucho más. Tenemos que expresarnos con libertad y creo que en Jujuy se puede hacer esto. Gracias por hacerme sentir tan querida, que viva San Salvador de Jujuy!".