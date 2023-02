Jóvenes cordobeses desaparecidos desde principios de febrero, fueron localizados en Jujuy

Personal de Seguridad Vial del Destacamento de Pampa Blanca lograron identificar a dos jóvenes, de 19 y 17 años residentes de la Provincia de Córdoba, quienes se ausentaban de su hogar desde principios de febrero.

La pareja oriunda de la ciudad de San Francisco, se encontraban recorriendo Jujuy y al ser individualizados de manera inmediata se dio aviso a la madre de uno de ellos, indicaron desde la fuerza policial.

Los jóvenes fueron alojados en la Comisaría de Pampa Blanca, y junto con autoridades de Gobierno y el Juzgado de Menores se articula para su posterior regreso a su hogares.

Durante el 2022, en Jujuy fueron localizadas más de 800 personas desaparecidas

De enero a diciembre, la búsqueda de personas en Jujuy cerró en una cifra de 813 denuncias, lo informó la titular de la División de Búsqueda de Personas, Lía Pereyra.

“Fueron más de 800 las denuncias y quedó un saldo de dos personas que aún tienen vigente la denuncia, pero el resto fue con resultado positivo; se los halló”.

Una de esas personas de la que no se tiene noticias desde hace más de varios meses es sobre Sergio Callata, que permanece desparecido desde el 23 de abril del 2022.

Según comentó Jorgelina Pelo la pareja de Callata, el hombre de 36 años “salió el sábado 23 de abril después del mediodía para la cancha como todos los fines de semana y no volvió. Yo no lo busque el domingo por la mañana porque el sábado habíamos tenido una discusión de pareja”.

“Esperé que me mande mensajes el domingo por la tarde y nada, asique me fui a dormir porque pensé que estaba esperando a que me duerma para volver. Al otro día tampoco apareció y ya me empecé a preocupar porque los amigos me empezaron a preguntar si sabía algo de Sergio porque no respondía los mensajes”.

Jorgelina continuó: “Lo raro es que nunca hace eso, de irse y no volver, de que no se conecta. Pero desde el domingo a las 11 de la mañana no me leyó los mensajes. Sergio es muy amable con todos, es muy tranquilo, es amigo de todos”.

Luego de diferentes declaraciones, se obtuvo que Sergio nunca llegó a la cancha ya que se había desviado para ayudar a otro conocido en pleno centro capitalino a reparar su auto y a las 1 de la mañana del domingo se encontró con otro amigo, siendo la última persona en verlo.

LAS CARACTERÍSTICAS DE CALLATA

Callata es de tez trigueña, pelo negro corto, contextura física robusta y mide 1,75. Al momento de su desaparición vestía remera celeste, pantalón gris, zapatillas negras. Se movilizaba en auto marca Fiat modelo Mobi gris oscuro. El vehículo fue encontrado horas después a la vera de la Ruta Provincial N° 35, en una zona camino a Ocloyas conocida como La Cuesta.

Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero tienen que comunicarse a la línea 911, 388-4245600 o 388-6860239 o dirigirse a la unidad policial más cercana.

Cómo realizar una denuncia por desaparición

Pereyra dejó en claro que para realizar una denuncia por desaparición no se debe esperar 24 ni 48 horas, sino que se debe concretar de inmediato en las diferentes vías de comunicación o en la delegación policial más cercana al domicilio.

1_ Dirigirse a la unidad policial más cercana o comunicarse al 911

2_Anoticiar y brindar datos personales y una descripción morfológica de la persona desaparecida sobre cómo estaba vestido por última vez.

3_ La base operacional emitirán la circular a la División de Búsqueda de Personas y se replicará a los diferentes organismos.