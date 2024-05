Juicio al padre Cocó: hoy se conocerá la sentencia por el abuso sexual de una menor en El Carmen

En la mañana de este martes 28 de mayo se conocerá la sentencia del aberrante delito en contra de la integridad sexual de una menor en El Carmen. Un cura y otras dos personas mayores de edad, podrían recibir 20 años de prisión por violar a una niña de 10 años el 24 de octubre de 2020.

El juicio oral por el abuso sexual de la niña inició el pasado 16 de abril en el Tribunal N° 3 de la capital jujeña donde en dicha primera audiencia, los tres acusados se abstuvieron de declarar ante el Tribunal. Tras cumplir con la audiencias durante más de un mes, este martes, el juicio llegó a su etapa final donde se conocerá la sentencia de los tres implicados.

En la puerta de Tribunales, la madre de la víctima dialogó con Canal 7 y explicó: “El día ha llegado y esperamos justicia. Espero que paguen por lo que le hicieron a mi niña hace 3 años atrás cuando sólo tenía 10 años”.

Cabe descara que de los tres imputados, se encuentra una mujer que llega a la etapa final del juicio en libertad por lo que la madre indicó: “Hace 3 años ella goza de libertad y anda en El Carmen como si nada, cuando ella tendría que ser la primera en estar presa porque si ella no la hubiera entregado a mi niña para que sea violada, no hubiera pasado nada de esto”.

Finalmente, la mujer precisó: “Estamos esperando la sentencia máxima para ellos, para que el cura no entre por una puerta y salga por la otra, para que esto no vuelva a pasar con otra criatura. Yo le doy gracias a Dios que mi hija está viva hoy por hoy, que lo pudo contar porque hay niños que no lo pueden contar. Esperamos que se haga justicia y que paguen por lo que hicieron”.

Se espera que la lectura de la sentencia se realice cerca de las 10 de la mañana.

El padre Cocó podría ser el primer sacerdote de Jujuy en ser condenado por abuso sexual

César Toconás, abogado de la querella, dialogó con AM630 y explicó cuál es la sentencia que podrían recibir los acusados: “Desde esta parte estamos convencidos con lo que plantea la fiscalía en la acusación de estas tres personas, estamos hablando de dos sujetos y una mujer , por un hecho de abuso sexual con acceso carnal agravado porque pertenecía al culto religioso, por ser perpetrados por más de dos personas y corrupción de menores en concurso real”.

Luego agregó: “Nosotros la acompañamos la acusación que formula la fiscalía porque entendemos que existen los elementos de convicción que indican que este hecho ha ocurrido , la menor en su Cámara Gesell ha declarado y manifestado un relato de un hecho coherente, lógicos. Por supuesto esto también lo apoya un psicólogo perteneciente al Ministerio Público de la Acusación (MPA) que corrobora el relato de la menor”.

Padre Cocó

Además, Toconás aseguró: “Por supuesto también tenemos una prueba muy importante que es el exámen físico realizado por una médica forense del MPA que t ambién corrobora los hechos que relató la menor en su Cámara Gesell en aquel entonces, el 28 de octubre del 2020”.

Los acusados podrían recibir una pena máxima de 20 años de prisión

En este sentido, el letrado querellante detalló que “teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, para estas personas les cabe una pena máxima de 20 años. Estimamos que la fiscalía va a pedir la condena máxima para estos tres autores del hecho y nosotros como querella acompañaremos la formulación que realice la fiscalía”.

Más adelante Toconás aseguró: “Si es que se juzga por la justicia de Jujuy, estaríamos hablando del primer sacerdote de la provincia en ser juzgado por un hecho de estas características”.