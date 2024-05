Jujuy: 16 conductores fueron inhabilitados temporalmente por el sistema Scoring

El Ministerio de Seguridad de Jujuy informó que inhabilitaron la licencia de conducir de dieciséis personas por 60 días . Del mismo modo, informaron que los conductores mayores de edad son de San Salvador de Jujuy, Fraile Pintado, Perico, Humahuaca, Monterrico, Susques. Además hubo infractores de las provincias: Salta y Tierra del Fuego.

Los mismos perdieron sus 20 puntos, doce de ellos con alcoholemia positiva , Art. 2 y 6 de la ley 6082/18 y por infringir los Art. 4 de la Ley 6082/18, Art. 34; 36; 68; Art. 13 Inc. c); Art. 40 Inc. a), g), k) de la ley 24449/95.

Cabe indicar que cuando se pierden los 20 puntos por primera vez, la licencia quedará inhabilitada por 60 días, la segunda vez que se pierdan todos los puntos serán 120 días y la tercera vez 180 días.

Desde que se incorporó el sistema scoring en la provincia, se contabiliza un total de 355 conductores Inhabilitados.

¿Cómo consultar mi Scoring?

Consultar tus puntos es muy sencillo. Sólo tenes que ingresar a la página web de miScoring y completar el formulario con tus datos.

Tené en cuenta que para licencias emitidas por jurisdicciones con sistema de scoring local se deberá también consultar en dichas jurisdicciones.

¿Qué pasa si un conductor llega a 0 puntos?

Para recuperar sus puntos, y restablecer su licencia, el conductor deberá esperar a la finalización del lapso de inhabilitación y realizar un curso virtual con instancia evaluativa. El curso estará orientado a la concientización con el objetivo de modificar las actitudes riesgosas para la convivencia saludable en el espacio público entendiéndolo como una instancia de reeducación que apele a la comprensión de los posibles resultados dañosos, tanto a las cosas como a las personas.

¿Qué pasa si un conductor pierde solo algunos puntos?

Con la pérdida parcial de los puntos, el conductor tendrá la posibilidad de realizar un curso virtual para recuperar 4 y evitar llegar a 0 puntos con su correspondiente inhabilitación. Los conductores particulares, podrán acceder a este beneficio cada 2 años, y los profesionales podrán hacerlo anualmente. Asimismo, en este caso de pérdida parcial, si transcurrieran dos años sin infracciones de ningún tipo, luego de la última infracción que restó puntaje, se reestablecerán 20 puntos automáticamente.

Aumentaron las multas por alcoholemia en Jujuy: negarse al control tiene una sanción de casi un millón

En Jujuy, desde la implementación de la Ley Provincial N° 6.082 de Tolerancia Alcohol Cero, se establece la prohibición total del consumo de bebidas alcohólicas para los conductores de vehículos motorizados. Luego de la suba de la nafta del 1° de mayo, los valores de las sanciones son: