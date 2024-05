Jujuy: el 65% de victimas fatales por siniestros viales son motociclistas

El mes de abril cerró con una dolorosa cifra de 11 fallecimientos por siniestros viales de los cuales la mayoría fueron protagonizados por motociclistas.

Alejandro Marenco, secretario de Seguridad Vial de Jujuy, dialogó con AM630 y explicó que los trabajos de prevención y control continúan en toda la provincia, pero la falta de conciencia e irresponsabilidad de los conductores también.

A la hora de conducir hay que tener en cuenta dos puntos importantes "por un lado, la conducta y por otro, el autocuidado", indicó Marenco.

En cuanto a la cantidad de hechos viales que se registraron en la provincia, precisó: "Las motocicletas entre marzo y abril, han tenido un 65% de personas fallecidas", luego agregó: "Y no nos vamos a cansar de reiterar, moto que no se controla en el radio urbano de la ciudad o los pueblos, cuando salen a la ruta es muy seguro que no vuelva".

Más adelante Marenco aseguró que "hay que poner foco dentro de los radios urbanos sobre las motocicletas porque si no, es fallecido sobre la ruta donde es totalmente vulnerable".

Finalmente, el secretario de Seguridad Vial aseguró que los motociclistas "son los que mayor cantidad de siniestro protagonizan y abarcan mayor ocupación de camas en los hospitales" y agregó "los siniestrados por la motocicleta son todos los días, mínimo cinco siniestrados por día".

Muertes por accidentes de tránsito en Jujuy: se registraron 11 víctimas fatales en abril

En comparación al mes de fmarzo, las cifras continúan en ascenso ya que pasaron de 10 a 11 fallecidos.