Jujuy: afirman que la Susepu aprueba incrementos en las boletas que perjudican a los usuarios

Si bien la función principal de la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU) es regular, controlar y fiscalizar los servicios públicos, desde Comité de Defensa del Consumidor (CODELCO), la acusan de "aplicar de manera automática los aumentos de las tarifas".

"La Susepu tiene un rol central para aprobar las tarifas que ahora nos están cobrando, el problema es que no analiza las cuestiones con el principio de la Ley de Defensa del Consumidor que tiene que ser a favor del usuario, entonces sin cuestionamientos aprueba llanamente las tarifas con un aumento del 160%", manifestó en diálogo con AM 630 - Lw8 la doctora Alicia Chalabe, titular de CODELCO.

En ese sentido, la letrada indicó que se incumple con "un mandato constitucional que en el artículo 42, segundo párrafo, establece que las autoridades nacionales o provinciales deben proteger al usuario y proteger sus interés económicos, se lo debe priorizar".

Chalabe aseguró que los últimos aumentos favorecen exclusivamente a las empresas: "se toman decisiones administrativas para establecer los cobros en las facturas".

Por último, Chalabe solicitó a la Susepu que "priorice al usuario y cumpla con el deber de mantener el nivel y el acceso a los servicios esenciales de Jujuy para que ninguno pierda el servicio".