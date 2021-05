Madre de Iara Rueda: “Voy a pedir justicia por los femicidios y homicidios que buscan respuestas”

Pasaron ocho meses desde el femicidio de Iara Rueda ocurrido en Palpalá y si bien en la causa hay tres detenidos, su familia volvió a pedir por el esclarecimiento del hecho.

Mónica Cunchila, madre de Iara, se convirtió desde el dolor en una mujer que acompaña a otras familias que buscan justicia por hechos de violencia ocurridos en la provincia de Jujuy.

En paralelo a la lucha por conocer las responsabilidades en el femicidio de su hija, Mónica pidió esta mañana por otro caso que aún no tiene respuestas de la justicia.

«Ayer se cumplieron 10 años del femicidio del Kathy Vilte, una joven palpañela de 16 años. No hay ningún detenido. Su madre me estaba diciendo que no encuentran el expediente de la causa y la pasaron de una cámara a la otra. Hace seis meses que está con abogados a los que no le permiten acceder al expediente. La justicia no investigó a su tiempo, espero que ahora lo hagan. Palpalá dijo basta, tienen que aparecer los responsables de ese hecho», señaló la madre de Iara Rueda.

Por otro lado, Mónica Cunchila destacó que la Ley Iara se empiece a aplicar con presupuesto para abordar la violencia de género en Jujuy.

«Ojalá esto sea una política real y no se trate solo de campaña electoral. Donde esté el nombre de mi hija, yo voy a estar. La ley lleva su nombre y por eso voy a luchar para que lo que dice la ley se cumpla. La violencia de género le costó la vida a Iara y eso provocó un cambio en la provincia. No me voy a callar. Voy a pedir justicia por los femicidios y homicidios que buscan respuesta».

SOBRE EL FEMICIDIO DE KHATY VILTE

Katherine Vilte Mamaní , una joven de 16, fue vista por última vez un 24 de mayo del 2011, estaba en compañía de una amiga y dos sujetos, ese día concurrió a un evento público en el cine teatro Altos Hornos Zapla. Luego, se dirigieron a una zona conocida como “El Mirador”, los testigos declararon que Kathy se quedó con otras personas en ese lugar y fueron sobreseídos de la causa por falta de méritos.

El cuerpo de «Khaty» Vilte Mamaní fue hallado ese 27 de mayo del 2011 por un hombre que junto a sus perros, se dirigía hacia el santuario del «Gauchito Gil» por un sector del terreno baldío ubicado entre la ruta provincial Nº 1 y la calle Barón de Holmberg, del barrio siderúrgico Martijena.

En su relato el hombre dijo que sus canes se habían internado en la zona cubierta por pasto cubano y ante la demora de sus perros, fue a ver lo qué pasaba y se encontró con el horrible cuadro.

Según versiones de aquel momento él o los asesinos habrían intentado quemar a Katherine Vilte, aparentemente cuando la víctima aún se encontraba con vida, puesto que de las pericias había surgido que el cadáver de la joven tenía humo en sus pulmones.

Por otro lado se supo que la causa de muerte de «Khaty» se había producido a raíz de un fuerte golpe en la cabeza, al parecer, ocasionado por una piedra.

Además, el cadáver presentaba rastros de quemaduras en el hombro, el pecho y el lado izquierdo del tronco, como también en sus miembros inferiores.

El entonces juez de Instrucción Penal Nº 3, Eduardo Gutiérrez, nunca brindó información de los hechos y puso el caso bajo un «secreto de sumario», que se extendió hasta que el expediente del mismo pasó a manos del Juzgado de Instrucción de Causas Ley Nº 3.584, a cargo del entonces juez Javier Aróstegui y la fiscal María Cravero de Savio, nunca avanzó la investigación.