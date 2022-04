La familia de Pamela y Ramona Gorosito asegura que el femicida tuvo un cómplice

Javier B., el femicida de Pamela y Ramona Gorosito, fue detenido el pasado viernes 21 de abril en Apolinario Saravia, localidad de Salta ubicada a 160 kilómetros de Yuto, y se encuentra detenido en el Servicio Penitenciario de Gorriti de la capital jujeña.

Graciela Segundo, madre de las jóvenes víctimas, habló con Canal 7 de Jujuy e indicó que por el momento no sabe cómo se encuentra la causa. «No nos dijeron nada de la comisaría de Yuto, no fueron al domicilio de mi mamá que es donde me estoy quedando actualmente y tampoco me llamaron para declarar», sostuvo.

Te puede interesar: Luis Martín sobre el femicida de Yuto: «Tiene que estar en un pabellón de máxima seguridad»

Sobre el abogado que llevaba a cargo la causa, Mariana Segundo indicó que «hasta ayer al mediodía no supimos de él, no sabíamos que era del Consejo de la Mujer y lo elegimos por conocidos que nos los mencionaron», a su vez Mariana indicó que cambiarán de abogado.

La madre de las jóvenes, ratificó que el femicida está comunicado desde la cárcel. «Se encontraba en línea en la red social, además esa noche se llevó mi teléfono porque me pegó en la mano con el arma», explicó y mencionaron que se conecta a Facebook.

En declaraciones anteriores, la familia de Javier manifestó su deseo de hablar con la familia de las víctimas y brindarle su apoyo en este momento a lo que Graciela comunicó que «la madre de él habló con nosotros pero no quiero ningún contacto con la familia».

Te puede interesar: La mamá del femicida de Yuto rompió el silencio: “Ella perdió a sus hijas y yo también al mío”

Siguiendo la misma línea de investigación, Graciela junto a Mariana manifestaron que el asesino «ya tiene privilegios. La familia dice que no lo ayudó pero una persona no puede caminar tantos kilómetros por el monte solo. Después del hecho tenía ropa con sangre y cuando lo atraparon vestía otra ropa. Queremos que se investigue al cómplice de su escape» pidiendo llevar la investigación a fondo.

CÓMO OCURRIÓ EL HECHO

Graciela comentó como transcurrieron los hechos la noche del femicidio.

Relató que Javier le apuntaba el pecho y le decía «también la voy a matar porque usted no me quería perdonar. Entonces yo le hablaba y le decía: Javier porque haces esto, que le hiciste a las chicas y peleábamos por el arma», contó sobre el momento del ataque.

«ESPERO QUE SUFRA COMO YO Y SUS HIJOS SUFREN»

Por último, Graciela manifestó que el asesino «se quede de por vida en la cárcel y sufra como yo y sus hijos sufren» para obtener justicia.

«Él dejó a sus hijos sin su mamá, ella era todo para ellos y ahora ya no va a volver a la casa como decía su hija más grande y ayer le agarro un ataque de nervios al de tres años.», declaró.

«Por qué no entendía que mi hija no quería estar con él», dijo totalmente triste ya que anteriormente tenía una denuncia por violencia de género pero esto no fue suficiente.

Sobre el accionar de la policía en el momento que Pamela y Ramona fueron hasta la comisaría esa noche a denunciar que Javier estaba en su cas amenazándolas, ratificó que «cuando mis hijas pidieron ayuda, nadie las ayudó. Cuando hacían la denuncia les pedían papeles de los menores y recién llegaron después que pasó todo».