Por el viento caliente y la sequía, preocupan los incendios forestales en Jujuy

El primer día de julio inició la temporada alta de incendios forestales en Jujuy, desde entonces se registró una veintena de incidentes. Ante ese panorama y teniendo en cuenta las altas temperaturas y la presencia de vientos cálidos previstas para este fin de semana, desde el Ministerio de Ambiente solicitaron responsabilidad a la población.

«Se está sintiendo ya el viento caliente en la provincia y con la sequía que venimos teniendo y el cambio climático la vegetación está muy predispuesta para que se inicien los incendios», explicó el director de Incendios de Vegetación, Alejandro Cooke, y recordó que para el domingo se estima que la máxima llegará a los 30 grados.

«Necesitamos la colaboración de las personas, dado que el 99% de los incendios son provocados por los seres humanos«, planteó el funcionario. «Si la gente jujeña no realiza fogatas donde no corresponde, no tira cigarrillos desde el auto, no tira botellas y basura, no hace quema de podas, ni de cordones no vamos a tener incendios y vamos a cuidar el medioambiente», expuso.

Cooke destacó que todo el equipo de la Dirección está a disposición para trabajar ante la ocurrencia de siniestros. Hay 63 brigadistas, 21 vehículos de intervención y 3 bases distribuidas en la provincia. A ello se suman otras dos que están siendo construidas en Palma Sola y Humahuaca.

A pesar de contar con el equipamiento y el recurso humano, Cooke sostuvo que el mejor brigadista es la comunidad, «dando alerta temprana y no iniciando los fuegos».

«Para dar alerta temprana en caso de una columna de humo, pueden llamar al 911, 100, 103 o 4271971», recordó el funcionario y destacó que ante el aviso rápido «podemos llegar dentro de las 2 primeras horas, y sabemos que a un incendio atacado dentro de las 2 primeras horas lo podemos extinguir en el día. Con más de 8 o 12 horas y si toma bosque nativo, por las características de nuestra vegetación es muy difícil detenerlo.

OBSERVATORIO CLIMÁTICO DE JUJUY

Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy se puso a disposición una plataforma colaborativa con distintas entidades públicas y privadas para llevar un registro unificado y con la mayor cantidad de datos sobre cambios atmosféricos en la zona que sirva de fuente de información cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones en materia de prevención de incendios forestales, desarrollo productivo y mitigación del cambio climático.

En el año 2020 el decreto Nº 1717 declaró la “Emergencia ambiental por incendios forestales”, y se encomendó al Ministerio de Ambiente la creación de un Observatorio Climático para un diseño de escenarios climáticos.

Esta plataforma abierta para todo público y de actualización permanente permite asegurar una eficiente gestión de la política pública relacionada con el cambio climático contando con una herramienta que contempla sistemas de información de datos de diferentes puntos de la geografía jujeña y de diferentes fuentes; favoreciendo una gestión eficiente, coordinada e integrada del ambiente.