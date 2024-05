Por el recorte de presupuesto, la Unju tiene un déficit del 300%

La UBA suspendió hoy la Emergencia presupuestaria declarada hace un mes luego de haber alcanzado un acuerdo con el Gobierno Nacional que garantiza el presupuesto para el funcionamiento, sin embargo, la situación no es la misma para las instituciones del resto del país que aún no alcanzaron ningún arreglo con las autoridades y piden que se les transfiera la misma plata que la acordada para la Universidad de Buenos Aires.

En diálogo con Somos Jujuy, Liliana Bergesio, vicerrectora de la Universidad Nacional de Jujuy, se refirió a la situación actual de la institución. "Nosotros seguimos reclamando los fondos", remarcó y explicó que "lo que nos ofrecieron desde la Secretaría de Educación es un 70% de aumento sobre los gastos de funcionamiento. Eso representa sólo el 5% del presupuesto universitario. El Gobierno ya realizó en mayo ese depósito y tenemos la promesa de otro aumento del 70%, también sobre gastos de funcionamiento, para el mes de junio, estamos hablando siempre sobre ese 5% de gastos de funcionamiento".

En este sentido explicó que "claramente todo lo que sume es una ayuda, pero no alcanza a cubrir el déficit que tenemos, ya que nuestro déficit en el presupuesto general hoy es del 300%". "Para ser más clara, estamos hablando sólo de un aumento del 140 por ciento, pero sobre el 5% del presupuesto", resaltó.

La docente universitaria especificó que los gastos de funcionamiento "son el resto de los salarios de los no docentes y personal, los impuestos de luz, agua, gas y recolección de residuos, alquileres. La Unju tenía una beca de comedor del 100 por ciento para estudiantes que todavía no la hemos podido renovar. Ahora estamos buscando alternativas para ofrecerle a nuestra comunidad de estudiantes alimentos, que es fundamental para que puedan estudiar".

Indicó además que dentro de los gastos de funcionamiento "se agregan los viajes de nuestros investigadores e investigadoras, nuestros propios viajes entre las sedes internas. Porque la Unju tiene sede en todas las regiones, y por supuesto viajes fuera de la provincia, que básicamente tienen que ver con vínculos con otras universidades del NOA y las gestiones en Buenos Aires".

Consultada sobre la posibilidad de que la Universidad Nacional de Jujuy cierre sus puertas por falta de presupuesto, la vicerrectora aclaró que "no hay un riesgo inminente, como en algún momento se dijo que se cerrarían 100 días las universidades. Eso no es así. Lo que sí, todas las universidades del país estamos en serios problema de funcionamiento y además nos estamos descapitalizando, porque para trabajar e investigar necesitamos equipos que necesitan actualizaciones constantes. Por ahora los tenemos, pero si no renovamos ese material en el corto plazo, estoy diciendo acá a un año o dos años, vamos a empezar a tener problemas".

En ese sentido, la docente e investigadora señaló que "también vamos a pasar a tener problemas con el pago a los docentes, pero no porque les dejemos de pagar, eso no va a suceder, sino por las actualizaciones salariales, es decir, el salario va a ser poco atractivo para que la gente se quede".

Finalmente, Liliana Bergesio indicó que "nosotros estamos en un profundo diálogo tanto con todas con todas las universidades nacionales, universidades de la región, el Gobierno provincial y los municipios, y la verdad que ese apoyo es muy muy importante, también con empresas privadas y otros organismos, porque estamos buscando alternativas para atravesar esta difícil situación".