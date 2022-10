Vecinos de Campo Verde reclaman más atención médica en el Centro de Salud

En la jornada de hoy, los vecinos de Campo Verde hicieron notar su malestar por la falta de atención médica en el Centro de Salud del barrio desde hace semanas.

Una jujeña que se encontraba en la fila desde tempranas horas indicó: «la gente madruga desde hace meses cerca de las 2, 3 de la mañana para sacar un turno para el médico clínico y pediatra, pero no se consiguen. El enfermero nos dijo que no hay médicos y desde el Ministerio no mandan».

Indicó que la atención del médico clínico es necesaria por «los barrios y los asentamientos que dependen de este Centro».

Otra mujer que se encontraba esperando desde hace horas por un turno comentó: «la enfermera nos dice que vengamos a las 2 de la mañana, vengo a esa hora y esperamos hasta las 7 y no hay turno». Relató que intentó ir directamente al Hospital de Niño «y me dicen que me tienen que derivar de acá».

Relataron que mandarán una nota al Ministerio de Salud para obtener una solución.

Otra televidente que también se encontraba molesta, relató que solo brindan 12 turnos durante la semana y solo lo dan los días lunes, siendo imposible conseguir durante la semana.

La jefa de enfermería habló sobre los pedidos y las molestias que reclamaron los vecinos y precisó: «contamos con un médico generalista que viene dos veces a la semana. Este jueves que hubo paro se reprogramó a la gente y los que reclaman son los mismos que pidieron que se reprograme otra vez de nuevo».

Asimismo, dijo los días viernes «está abocado abocada a atender a los niños de salud escolar que terminamos recién el otro viernes. A partir de ese día vamos a tener dos días libres, en los que vendrá el doctor».

Por último, la referente vecinal ratificó que no hubo respuesta con la nota que se presentó, pidiendo que se regularice el problema ya que venimos reclamando hace un mes».