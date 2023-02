Jujuy: anuncian un alerta amarillo por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para toda la provincia de Jujuy . La fuerte lluvia llegará durante la tarde y se extenderá hasta la noche.

Las zonas que estarána fectadas son: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de Doctor Manuel Belgrano, zona baja de Tilcara, zona montañosa de Humahuaca, zona montañosa de Tumbaya, Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi, Susques,

alerta por tormenta en Jujuy

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, pudiendo ser algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas con ráfagas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

RECOMENDACIONES

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.

Con más de 130 productores y ganaderos afectados, las pérdidas por la sequía en Jujuy superan el 50%

El ministro de Producción de Jujuy en diálogo con Canal 7 explicó que las medidas que tomó el Gobierno Nacional no son las suficientes para cubrir las pérdidas que se registraron en diferente zonas.

Las de mayor relevancia dijo que son de la Quebrada con 45 productores de viñedos y 70 de carozo, y más de 100 en la localidad Palma Sola, “llevamos tres años de sequía por lo que hoy nada es suficiente para poder sostener la producción que recién se podría recuperar en cuatro años. Se habla de una pérdida por encima el 50% por sequía y heladas, por lo que se está haciendo un relevamiento de productores para ayudarlos económicamente”, indicó Juan Abud Robles.

Como medidas, expuso que luego de conocerse la homologación de la emergencia agropecuaria para Humahuaca, Tilcara y Tumbaya, están realizando un relevamiento de los afectados y esperan el impacto de 35 millones de pesos desde Nación para distribuirlos y así poder recuperar algo de lo perdido.

A su vez, Robles planteó cuáles serán las medidas a implementarse para evitar mayores pérdidas en este 2023, recalcando que promoverán el riego por goteo para resguardar el agua, “la economía golpea bastante pero estamos preocupados por diseñar un sistema de a recolección y captación del agua para aprovecharla poca en determinadas épocas y todo lo que se pueda hacer para garantizar durante el año con represas”.