Jujuy: carniceros reciben subas semanales y advierten sobre nuevos precios en el mostrador

El aumento semanal en el precio de la carne sigue siendo motivo de preocupación tanto para consumidores como para comerciantes en los últimos meses , especialmente durante fechas especiales como el Día del Trabajador.

Según el testimonio de un comerciantes de la capital jujeña, el kilo de carne sufrió incrementos notables en su precio, y advierten sobre nuevos precios. Durante la última temporada navideña, alcanzó los 4 mil pesos por kilo, pero descendió en Año Nuevo hasta llegar a los $2.900 pesos.

"Se mantuvo por lo menos cinco semanas, pero en las últimas dos semanas subió 300 pesos, y se espera un nuevo aumento de 100 pesos", por lo que se superará los $4mil, precios que estaban vigentes entre diciembre y enero.

Esta situación llevó a algunos comerciantes a verse obligados a ajustar los precios en sus negocios, "las subas comienzan en el campo, pasan por el proveedor y después por nosotros, especialmente en fechas especiales. Los proveedores ahora están vendiendo el kilo de carne a precios que oscilan entre los 4000 y 4500 pesos, y nos vemos obligados a aumentar".

A pesar de la necesidad de ajustar los precios para cubrir los costos, algunos comerciantes han optado por no modificar las pizarras con el fin de no perjudicar a sus clientes. "Son gente que nos da de comer, así que hay que cuidar a los clientes y no abusarse con los precios".

Los precios vigentes en la última semana de abril por kilo son: