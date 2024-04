Jujuy: convocan a docentes a inscribirse para cubrir cargos en el nivel inicial

La Junta Provincial de Calificación Docente, a través de la Dirección de Educación Inicial, comunicó que el día jueves 4 de abril se llevará a cabo el ofrecimiento de cargos docentes vacantes para JI/JIN- Escuelas con Nivel Inicial Anexo.

Para maestras de jardín y otras especialidades:

Región I - II - IV - V: en cada sede Regional

Región III: en instalaciones del Ministerio de Educación - Sala N° 2

El horario de la inscripción es de 8:30 horas a 9:30 horas y una vez finalizada la inscripción de docentes aspirantes, se procederá a ordenar según el Listado Único de Orden de Mérito vigente. Seguidamente se procederá al ofrecimiento.

Los educadores deben presentar sin excepción el DNI y declaración jurada de cargos.

ADEP VA AL PARO ESTE JUEVES

La Asociación de Educadores Provinciales (Adep) en Jujuy se suma al paro nacional de CTERA previsto para este jueves 4 de abril, en reclamo de la paritaria federal y de la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid).

“Nosotros hemos estado reunidos en el plenario de secretarios generales de todo el país y hemos determinado por unanimidad esta medida de fuerza: paro sin asistencia a los lugares de trabajo en respuesta al DNU que elimina el Fondo Nacional de Incentivo Docente”, indicó al respecto Silvia Vélez, en diálogo con Canal 7 de Jujuy.

La sindicalista precisó que la quita del Fonid representa alrededor del 20% del ingreso de los docentes. “Recordemos que ese monto se cuenta cuando se considera el piso salarial y ese monto se va incrementando cada vez que hay una discusión de paritaria nacional”, expuso.

Vélez destacó que desde los gremios plantearon la necesidad de que el Ejecutivo local asuma el porcentaje perdido por la medida nacional. “Solicitamos que la provincia se hiciera cargo, pero no con el nombre de Fonid, sino con otro nombre, hasta tanto se resuelva alguno de los nueve proyectos que están presentados a nivel nacional”, planteó.

En cuanto al aumento recibido con el mes de febrero, la referente de Adep indicó: “el 30% que hemos recibido bajo protesta, no remunerativo y no bonificable, hoy ya no alcanza para nada. El salario que lo estirábamos para que nos alcance 25 días en el mes, hoy no alcanza más que hasta 15 días”.

“Es notable cómo el docente está buscando otro cargo, tiene otro trabajo alternativo y esto es por la misma condición de su salario”, sostuvo Vélez ilustrando la realidad de los trabajadores de la educación.