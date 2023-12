Jujuy: inicia la confirmación de bancos para el ingreso a primer año tras los resultados del tercer sorteo

Hasta este miércoles 27 de diciembre los alumnos que fueron asignados a escuelas secundarias para el ingreso a primer año en el tercer sorteo pueden confirmar la inscripción con la presentación de la documentación requerida.

A raíz de que el día 24 y 25 se celebran las fiestas, no habrá atención en las escuelas por lo que la confirmación se volverá a realizar el 26 y 27 de diciembre.

El trámite se realiza de manera presencial en la institución educativa asignada. Al listado con los resultados se puede acceder en este link.

La documentación solicitada incluye:

Constancia de Alumno Regular de 7° grado, la cual es otorgada por la escuela primaria

Partida/certificado de Nacimiento (original y copia)

Ficha de salud (original y copia)

Fotocopia del DNI del estudiante

Fotocopia del DNI del padre/madre o tutor

Fotocopia del CUD o Proyecto Pedagógico Individual (en caso de que corresponda) con el aval institucional (firma de Director/a y docentes a cargo), en caso que correspondiere (original y copia)

Constancia de estudiante ABANDERADO/A (si correspondiere)

Partida de nacimiento de Hermanos o Declaración Jurada de filiación (para Hermanos)

Ingreso a primer año: 10 mil son los estudiantes que tienen asignado un banco en Jujuy

Desde el Ministerio de Educación de Jujuy, dieron cuenta que actualmente hay alrededor de 10 mil estudiantes con banco confirmado .

"Estamos concluyendo con las tres instancias de preinscripciones donde este lunes aproximadamente mil estudiantes han logrado incorporarse y garantizar una vacante, por lo que alrededor 10 mil ya tienen su vacante", comunicó Federico Medrano, secretarios de dicho ministerio.

“Les pedimos a los padres confirmar las vacantes para obtener un número estimativo de los lugares que queden en las distintas escuelas secundarias de la provincia, y con esto permitir que ningún estudiante se quede sin vacante”.

Por otro lado, hizo una aclaración sobre quienes aún no se hayan preinscripto, “a esos tutores que después del 27 o 28 de diciembre se acerquen no es que no lo vayamos a recibir pero si nos vienen a pedir bancos en escuelas con sobredemanda no se les dará vacante. Muchos solicitan en las escuelas técnicas, normales y otras pero esas ya están cubiertas”.

“El Ministerio de Educación le asegurará un lugar en otra institución para poder garantizarle a los chicos que puedan cursar la secundaria del periodo 2024 pero a través del sorteo”, agregó.